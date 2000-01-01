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Раввин отказался женить сына `врага харедим` Либермана | Фото:26.09 09:58   MIGnews.com

Раввин отказался женить сына "врага харедим" Либермана

Раввин Барух Дов Дискин отказался вести церемонию бракосочетания сына главы НДИ Авигдора Либермана, Амоса.

Как сообщает The Jerusalem Post, такое решение он объяснил отсутствием желания встречаться с отцом молодого человека.

Уточняется, что Амос Либерман в последние годы учился у раввина. Но, несмотря на хорошие отношения с молодым человеком, Дискин отрицательно относится к главе НДИ из-за того, что тот поддержал законопроект, требующий вступления харедим в ряды ЦАХАЛа.

"Либерман стал врагом общины харедим, и раввин не хотел с ним встречаться. Амос не виноват в этом, но раввин – известная фигура в сообществе харедим. Если Дискин примет участие в свадьбе, то это можно рассматривать, как своего рода признание или рекомендацию отцу", – сказал помощник раввина.

Тем не менее, свадьба Амоса все же состоится в назначенное время. На замену Дискину пришел главный раввин Мигдаль а-Эмек Давид Гроссман. Он уже вел свадьбу израильской супермодели Бар Рафаэли.

Но это не единственная проблема, возникшая вокруг свадьбы. Амос хочет, чтобы церемония проходила при полном разделении между мужчинами и женщинами. Однако Либерман-старший предпочитает частичное разделение, чтобы не подчеркивать ультрарелигиозный характер церемонии.


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