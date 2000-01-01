26.09 16:30 MIGnews.com

В преддвери Рош ха-Шана: население Израиля растет

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В преддверии Рош ха-Шана Центральное бюро статистики опубликовало данные о численности населения Израиля. В стране проживает более 9 миллионов человек.По данным CBS, население Израиля в настоящее время составляет 9,092 миллионов человек, а к 2024 году оно достигнет 10 миллионов. Отчет показывает, что население Израиля выросло на 2,1% с кануна Рош ха-Шана в прошлом году. Тогда оно составляло 8,42 миллиона человек.CBS также сообщает данные о национальностях, проживающих в стране. 74,2% населения составляют евреи, 21% – арабы и 4,8% – представители других народов.В нем также говорится о приросте населения. В прошлом году в Израиле родилось 196 000 человек, 50 000 человек погибли и 38 000 были включены в списки населения в результате иммиграции, 35 000 из них – новые иммигранты.