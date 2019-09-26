Умер экс-президент Франции Шак Ширак

В четверг, 26 сентября, стало известно, что умер бывший президент Франции Жак Ширак.
Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на семью политика.
Бывшему французскому лидеру было 86 лет. Причины и обстоятельства смерти пока не уточняются.
Как известно, Жак Ширак пребывал на посту президента Франции с 1995-го по 2007 год. До вступления на эту высокую должность он был активистом, потом одним из лидеров правых голлистских партий. Он также сыграл роль в избирательных кампаниях Шарля де Голля в 1965 году и Жоржа Помпиду. Благодаря последнему, в политической среде Жак Ширак получил прозвище "Бульдозер" за агрессивность.
Позже Ширак занимал должности министра сельского хозяйства, генерального секретаря голлистского "Союза демократов в защиту республики". К 1976 году ушел в оппозицию и возглавил партию "Объединение в поддержку республики".
Вплоть до избрания президентом с 1977 года был мэром Парижа, став первым главой города более, чем за вековой период. На должности главы государства Жан Ширак пробыл два срока. А с мая 2007 годасложил полномочия и покинул Елисейский дворец, став членом Конституционного совета Франции. В 2011 году в стране разгорелся скандал, когда Ширак был осужден на два года условного за превышение служебных полномочий и растрату.