26.09 13:00 MIGnews.com

Два еврея и араб: на МКС прибыло новое пополнение

3-2-1… LIFTOFF! 🚀 At 9:57am ET, @Astro_Jessica 🇺🇸, cosmonaut Oleg Skripochka 🇷🇺 & spaceflight participant Hazzaa Ali Almansoori 🇦🇪 launched on a journey to their new home aboard the @Space_Station. Tune in: https://t.co/x0oE4sFcsu pic.twitter.com/ETKVudGbNe — NASA (@NASA) September 25, 2019

After a four-orbit, six-hour journey to the @Space_Station, three Earthlings opened the hatch to their new home at 6:12pm ET. Watch the crew being welcomed aboard our orbiting laboratory and ask questions using #AskNASA: https://t.co/YqjHuhFtPX pic.twitter.com/VBm3g8LRlL — NASA (@NASA) September 25, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В среду, 25 сентября, три новых космонавта отправились на пилотируемом космическом корабле "Союз МС-15" на Международную космическую станцию (МКС).Старт состоялся с космодрома Байконур во второй половине дня, после чего ракета-носитель "Союз-ФГ" вывела на орбиту космический аппарат.В экипаж "Союз МС-15" вошли космонавты из разных стран: Джессика Меир – американка с еврейскими корнями из NASA, россиянин из агентства Роскосмос Олег Скрипочка, чей отец является евреем, а также первый в истории МКС араб – Хаззаа аль-Мансури из Объединенных Арабский Эмиратов.Эта миссия стала третьим космическим полетом для Скрипочки и первым для Меир и аль-Мансури. Последний – выполняет восьмидневную миссию по контракту между ОАЭ и Роскосмосом. Хаззаа всю жизнь мечтал отправиться на МКС, и перед полетом торжественно поднял кулак в воздух, таким образом показав, что добился своей цели.26 сентября стало известно, что "Союз МС-15" прошел успешную стыковку с МКС. На борту станции новых членов команды встречали россияне – Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американцы – Кристина Кук, Ник Хейг и Эндрю Морган, а также итальянец – Лука Пармитано. Таким образом, впервые с 2015 года на МКС находятся девять человек вместо шести.