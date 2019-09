Два еврея и араб: на МКС прибыло новое пополнение

26.09 13:00 MIGnews.com

3-2-1… LIFTOFF! 🚀 At 9:57am ET, @Astro_Jessica 🇺🇸, cosmonaut Oleg Skripochka 🇷🇺 & spaceflight participant Hazzaa Ali Almansoori 🇦🇪 launched on a journey to their new home aboard the @Space_Station . Tune in: https://t.co/x0oE4sFcsu pic.twitter.com/ETKVudGbNe

After a four-orbit, six-hour journey to the @Space_Station, three Earthlings opened the hatch to their new home at 6:12pm ET. Watch the crew being welcomed aboard our orbiting laboratory and ask questions using #AskNASA: https://t.co/YqjHuhFtPX pic.twitter.com/VBm3g8LRlL