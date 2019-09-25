Два еврея и араб: на МКС прибыло новое пополнение

В среду, 25 сентября, три новых космонавта отправились на пилотируемом космическом корабле "Союз МС-15" на Международную космическую станцию (МКС).
Старт состоялся с космодрома Байконур во второй половине дня, после чего ракета-носитель "Союз-ФГ" вывела на орбиту космический аппарат.
В экипаж "Союз МС-15" вошли космонавты из разных стран: Джессика Меир – американка с еврейскими корнями из NASA, россиянин из агентства Роскосмос Олег Скрипочка, чей отец является евреем, а также первый в истории МКС араб – Хаззаа аль-Мансури из Объединенных Арабский Эмиратов.
Эта миссия стала третьим космическим полетом для Скрипочки и первым для Меир и аль-Мансури. Последний – выполняет восьмидневную миссию по контракту между ОАЭ и Роскосмосом. Хаззаа всю жизнь мечтал отправиться на МКС, и перед полетом торжественно поднял кулак в воздух, таким образом показав, что добился своей цели.
26 сентября стало известно, что "Союз МС-15" прошел успешную стыковку с МКС. На борту станции новых членов команды встречали россияне – Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американцы – Кристина Кук, Ник Хейг и Эндрю Морган, а также итальянец – Лука Пармитано. Таким образом, впервые с 2015 года на МКС находятся девять человек вместо шести.