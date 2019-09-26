Супруга Зеленского появилась в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена появилась на традиционном обеде с участием первых леди Fashion 4 Development, который проводится во время ежегодных мероприятий в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, одетая в брючный костюм с жилеткой на голое тело. Соответствующую фотографию Елена Зеленская разместила на своей странице в Инстаграме.
В этом году ежегодное мероприятие для первых леди проводилось в поддержку "Целей развития тысячелетия" ООН. Об этом сообщает "Российская Газета".
Подписчики Зеленской по-разному отреагировали на размещенную фотографию: одни сочли подобный наряд излишне вульгарным, а другим, напротив, очень понравился имидж первой леди. Сам Зеленский положительно оценил публикацию своей супруги и поставил под ней огонь и сердечко.