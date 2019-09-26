Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Супруга Зеленского появилась в жилетке на голое тело 26.09 23:12   MIGnews.com

Супруга Зеленского появилась в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена появилась на традиционном обеде с участием первых леди Fashion 4 Development, который проводится во время ежегодных мероприятий в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, одетая в брючный костюм с жилеткой на голое тело. Соответствующую фотографию Елена Зеленская разместила на своей странице в Инстаграме.

В этом году ежегодное мероприятие для первых леди проводилось в поддержку "Целей развития тысячелетия" ООН. Об этом сообщает "Российская Газета".

Подписчики Зеленской по-разному отреагировали на размещенную фотографию: одни сочли подобный наряд излишне вульгарным, а другим, напротив, очень понравился имидж первой леди. Сам Зеленский положительно оценил публикацию своей супруги и поставил под ней огонь и сердечко.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:37
Анджелина Джоли выдвинула Брэду Питту ультиматум
21:26
Нетаниягу призвал Ганца вступить в правительство единства
21:06
Мандельблит резко отклонил запрос Нетаниягу о слушаниях
20:41
На Синайском полуострове пропал израильский турист
20:07
Большинство израильтян против харедим в правительстве
19:41
Хаменеи: европейцам нельзя доверять, они враждебны как США
19:21
МАГАТЭ: Иран использует запрещенные центрифуги
19:05
Противоречивые комментарии Шакед о коалици без "Ликуда"
18:46
"Яир Лапид получал когда-нибудь 60 000 лайков?"
18:13
Исраэль Кац - Сергею Лаврову: "Иран должен покинуть Сирию"
17:47
В Шхеме прошла церемония выпуска заключенных-террористов
17:15
ЦАХАЛ провел подготовку на случай войны с Хизбаллой
17:10
Нетаниягу о слушаниях по его делам: надо запустить в эфир
16:30
В преддвери Рош ха-Шана: население Израиля растет
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus