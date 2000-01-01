Анджелина Джоли выдвинула Брэду Питту ультиматум

Анджелина Джоли предложила своему бывшему супругу Брэду Питту выбрать: или он прекращает общаться со своим новым другом Канье Уэстом или она будет препятствовать контактам Питта с шестью их общими биологическими и приемными детьми.
Сообщается, что Джоли крайне негативно отреагировала на то, что Питт начал бывать на концертах Уэста и его группы Sunday Service. Актриса опасается, что ее экс-супруг будет брать детей на эти мероприятия. Актриса считает концерты Канье подозрительными потому, что на них постоянно появляются члены семьи супруги Уэста – Ким Кардашьян, к которым Анджелина крайне негативно относится. Джоли сравнивает возможное появление своих детей на этих мероприятиях с "вовлечением в секту". Об этом сообщает издание "7дней".
Дружба Брэда Питта с Канье Уэстом началась после того, как актер случайно оказался на концерте репера. Канье произвел сильное впечатление на Питта, Однако отмечается, что Брэд вряд ли променяет возможность общения с детьми на общество Уэста.