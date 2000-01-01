Победительница кулинарного шоу оказалась женой мошенника
Победительница реалити-шоу Master Chef в Израиле Ванесса Абиттан оказалась женой заочно осужденного во Франции мошенника.
Когда женщина одержала победу на проекте, немногие из 700 тысяч зрителей знали о ее секрете, передает The Times of Israel со ссылкой на 13-й канал.
Ванесса – 43-летняя мать шестерых детей из Раананы, свободно говорит на иврите с французским акцентом. Она рассказала зрителям, что работает неполный рабочий день в компании мужа.
На проекте Абиттан призналась, что иммигрировала из Франции более 10 лет назад из-за любви к стране и желания "стать израильтянкой".
Личность мужа Ванессы внезапно раскрылась, когда репортер 13-го канала сразу же узнала его на шоу, так как проводила журналистское расследование о мошенничестве мужчины два года назад. Эдди Абиттан пришел поддержать супругу.
Уточняется, что мужчина был заочно осужден во Франции за мошенничество на сумму более 400 миллионов долларов. Он проходил по двум делам, по каждому из которых получил по 6 лет тюрьмы. Дело прозвали "мошенничеством века". Абиттан не явился в суд, в связи с чем французские прокуроры предположили, что он находится в Израиле. После этого Интерпол издал два ордера на его арест. Появление Абиттана на израильском телевидении шокировало многих французских журналистов, которые широко освещали эту историю.
Адвокат беглого преступника заявил изданию Mediapart, что появление его клиента на шоу Master Chef было "возможно неблагоразумным, но ни в коем случае не провокацией. Конечно, Эдди Абиттан знает о своем приговоре во Франции. Для него Израиль похож на открытую тюрьму, в которой он заперт. Он не может путешествовать. Такие люди, как он, не чувствуют себя свободными", – отметил адвокат.
Как стало известно журналистам, в Израиле семья владеет компанией по недвижимости Kerem Beit Yosef, в распоряжении которой есть несколько роскошных зданий в Тель-Авиве, Нетании и других местах.