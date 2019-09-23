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Иванку Трамп троллят в сети из-за бюстгальтера 26.09 16:10   MIGnews.com

Иванку Трамп троллят в Сети из-за бюстгальтера

Иванка Трамп пришла на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке без белья, так решили пользователи Сети.

Дочь Трампа на конференции, посвященной религиозной свободе заметили в голубой блузке строгого покроя, а под ней скорее всего был мягкий бюстгальтер, из-за чего были видны соски – это нарушение дресс-кода.

Писатель Грант Стерн выложил в Twitter фото Иванки с подписью: "Сдержанное появление Иванки Трамп на Генассамблее ООН в качестве представителя Америки во всем мире".

Пост собрал более 600 комментариев. Один из них: "Черт, эти богатые люди не могут позволить себе нормальный бюстгальтер. Это бред".

В аккаунте самой чиновницы в Instagram подписчик поинтересовался, почему на ней нет колье. Другой ответил: "Сперва ей надо надеть бюстгальтер".


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