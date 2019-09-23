Иванку Трамп троллят в Сети из-за бюстгальтера

Иванка Трамп пришла на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке без белья, так решили пользователи Сети.
Дочь Трампа на конференции, посвященной религиозной свободе заметили в голубой блузке строгого покроя, а под ней скорее всего был мягкий бюстгальтер, из-за чего были видны соски – это нарушение дресс-кода.
Писатель Грант Стерн выложил в Twitter фото Иванки с подписью: "Сдержанное появление Иванки Трамп на Генассамблее ООН в качестве представителя Америки во всем мире".
Пост собрал более 600 комментариев. Один из них: "Черт, эти богатые люди не могут позволить себе нормальный бюстгальтер. Это бред".