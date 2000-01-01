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Израильтянин спрятал в Пещере Патриархов 40 тыс. шекелей | Фото: Flavio~/Flickr26.07 21:25   MIGnews.com

Израильтянин спрятал в Пещере Патриархов 40 тыс. шекелей

Весьма необычную акцию решил провести неизвестный израильтянин в еврейской святыне – Пещере Патриархов. Как сообщил в Facebook сотрудник Пещеры Элимелех Карзан, мужчина спрятала в древних томах священного писания 40 тысяч шекелей.

При этом как только несколько из посетителей усыпальницы обнаружили среди книг двестишекелевые купюры, о "волшебном" книгохранилище узнали все жители города Хеврона. После этого Пещеру Патриархов наполнили не только паломники, но и туристы.

В поисках "клада" они даже повредили несколько книг.

Карзан не говорит, как он говорит об источнике своей информации, но утверждает, что деньги оставил некий меценат, который выиграл в лотерею несколько миллионов шекелей, после чего вместе с другом оставил по 200 шекелей в каждом молитвеннике.


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