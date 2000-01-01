26.07 14:44 MIGnews.com

Почему появляется двойной подбородок и как с ним бороться?

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Двойной подбородок – эстетический недостаток, встречающийся как у женщин, так и у мужчин. Считается, что причиной двойного подбородка является лишний вес. Однако в действительности двойной подбородок нередко встречается и у вполне стройных людей. В данном случае причиной его появления может стать наследственность, гормональные нарушения, неправильная осанка, заболевание щитовидной железы или возраст. Последний также становится причиной дальнейшего ухудшения ситуации в виде "поплывшего" овала лица, а также провисания и одрябления кожи на шее.Если с дряблостью кожи и морщинами на шее на первых порах еще можно побороться с помощью косметических процедур, то двойной подбородок может быть ликвидирован только с помощью липосакции. Однако классическая процедура липосакции может привести к появлению лишней кожи. На ее устранение потребуются дополнительные операции, следствием которых могут оказаться неестественный вид шеи и шрамы.Какие изменения претерпевает кожа шеи в различные периоды жизни:В начале этого периода нужно начинать применять превентивные меры в виде компрессов, массажа и упражнений. Если ничего из перечисленного не применялось, то ближе к 30 годам с высокой долей вероятности вы обнаружите у себя первые признаки одрябления кожи и «намеки» на морщины. Кроме того, в этом возрасте второй подбородок также может обозначить свои позиции вследствие лишнего веса, неправильной осанки, заболевания щитовидной железы или гормональных нарушений.При несоблюдении рекомендаций по приостановлению процесса старения ранее в этом возрасте ее признаки становятся более выраженными. Однако они все еще могут быть временно скорректированы некоторыми косметическими препаратами и инъекциями. К этому возрасту образование второго подбородка может носить помимо перечисленных выше причин также возрастной характер.В этот период возрастные изменения кожи: жировые или кожные складки на шее, дряблость и провисание кожи, морщины и изменения овала лица - становятся абсолютно очевидными. На данном этапе косметические методы становятся бессильными, и требуется более радикальное, нередко хирургическиое вмешательство.Поставив задачу объединить возможности пластической хирургии и косметологии, израильско-канадская компания Invasix изобрела аппарат Body Tite. На основе этого аппарата разработано несколько методик, позволяющих с помощью особых насадок проводить процедуры коррекции и омоложения лица и тела. Причем эффект от проведения таких процедур сравним с эффектом от пластической операции и косметической коррекции одновременно. Одной из таких методик являетсяМетод Neck Tite позволяет не только удалить лишний жир, но и одновременно подтянуть и омолодить кожу шеи. В отличие от других методов, Neck Tite не требует общего наркоза и повторных процедур.Во время всего одной и довольно непродолжительной процедуры в корректируемой зоне происходят очень существенные изменения. При наличии жировых отложений в первую очередь выполняется их удаление – так называемая липосакция. При отсутствии жировых отложений мы сразу переходим к обработке кожи. В процессе проведения процедуры кожа мгновенно подтягивается и плотно прилегает к основанию, скулам и подбородку, возвращая контуры и овал лица. Если на коже имелись морщины – они разглаживаются, провисание и дряблость полностью ликвидируются.За счет того, что в коже запускаются мощные восстановительные процессы, полученный эффект не прекращается и продолжается еще несколько недель после прохождения процедуры, стабилизируясь и закрепляясь. Кожа становится гораздо более молодой, упругой и эластичной, чем была до процедуры. Сегодня, спустя годы после начала применения процедуры NeckTite, я с уверенностью могу сказать, что достигнутые результаты сохраняются от 5 лет и выше.Процедура проводится в специализированной клинике врача-хирурга д-ра Анн Гуревич. Д-р Анн Гуревич практикует метод Body Tite свыше 10 лет и за это время провела тысячи подобных процедур. Д-р Анн Гуревич была избрана компанией Invasix - разработчиком метода Body Tite, официальным инструктором международного класса, обладающего уникальным опытом и безупречной репутацией во всем мире.