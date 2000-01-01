Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Почему появляется двойной подбородок и как с ним бороться? | Фото:26.07 14:44   MIGnews.com

Почему появляется двойной подбородок и как с ним бороться?

Двойной подбородок – эстетический недостаток, встречающийся как у женщин, так и у мужчин. Считается, что причиной двойного подбородка является лишний вес. Однако в действительности двойной подбородок нередко встречается и у вполне стройных людей. В данном случае причиной его появления может стать наследственность, гормональные нарушения, неправильная осанка, заболевание щитовидной железы или возраст. Последний также становится причиной дальнейшего ухудшения ситуации в виде "поплывшего" овала лица, а также провисания и одрябления кожи на шее.

Если с дряблостью кожи и морщинами на шее на первых порах еще можно побороться с помощью косметических процедур, то двойной подбородок может быть ликвидирован только с помощью липосакции. Однако классическая процедура липосакции может привести к появлению лишней кожи. На ее устранение потребуются дополнительные операции, следствием которых могут оказаться неестественный вид шеи и шрамы.

Какие изменения претерпевает кожа шеи в различные периоды жизни:

Возраст 25-35 лет

В начале этого периода нужно начинать применять превентивные меры в виде компрессов, массажа и упражнений. Если ничего из перечисленного не применялось, то ближе к 30 годам с высокой долей вероятности вы обнаружите у себя первые признаки одрябления кожи и «намеки» на морщины. Кроме того, в этом возрасте второй подбородок также может обозначить свои позиции вследствие лишнего веса, неправильной осанки, заболевания щитовидной железы или гормональных нарушений.

Возраст 35-45 лет

При несоблюдении рекомендаций по приостановлению процесса старения ранее в этом возрасте ее признаки становятся более выраженными. Однако они все еще могут быть временно скорректированы некоторыми косметическими препаратами и инъекциями. К этому возрасту образование второго подбородка может носить помимо перечисленных выше причин также возрастной характер.

Возраст 45 +

В этот период возрастные изменения кожи: жировые или кожные складки на шее, дряблость и провисание кожи, морщины и изменения овала лица - становятся абсолютно очевидными. На данном этапе косметические методы становятся бессильными, и требуется более радикальное, нередко хирургическиое вмешательство.

Безоперационный метод избавления

Поставив задачу объединить возможности пластической хирургии и косметологии, израильско-канадская компания Invasix изобрела аппарат Body Tite. На основе этого аппарата разработано несколько методик, позволяющих с помощью особых насадок проводить процедуры коррекции и омоложения лица и тела. Причем эффект от проведения таких процедур сравним с эффектом от пластической операции и косметической коррекции одновременно. Одной из таких методик является Neck Tite.

Метод Neck Tite позволяет не только удалить лишний жир, но и одновременно подтянуть и омолодить кожу шеи. В отличие от других методов, Neck Tite не требует общего наркоза и повторных процедур.

Как это работает?

Во время всего одной и довольно непродолжительной процедуры в корректируемой зоне происходят очень существенные изменения. При наличии жировых отложений в первую очередь выполняется их удаление – так называемая липосакция. При отсутствии жировых отложений мы сразу переходим к обработке кожи. В процессе проведения процедуры кожа мгновенно подтягивается и плотно прилегает к основанию, скулам и подбородку, возвращая контуры и овал лица. Если на коже имелись морщины – они разглаживаются, провисание и дряблость полностью ликвидируются.

За счет того, что в коже запускаются мощные восстановительные процессы, полученный эффект не прекращается и продолжается еще несколько недель после прохождения процедуры, стабилизируясь и закрепляясь. Кожа становится гораздо более молодой, упругой и эластичной, чем была до процедуры. Сегодня, спустя годы после начала применения процедуры NeckTite, я с уверенностью могу сказать, что достигнутые результаты сохраняются от 5 лет и выше.

Где можно пройти процедуру NeckTite?

Процедура проводится в специализированной клинике врача-хирурга д-ра Анн Гуревич. Д-р Анн Гуревич практикует метод Body Tite свыше 10 лет и за это время провела тысячи подобных процедур. Д-р Анн Гуревич была избрана компанией Invasix - разработчиком метода Body Tite, официальным инструктором международного класса, обладающего уникальным опытом и безупречной репутацией во всем мире.

От вашей мечты об избавлении от двойного подбородка и дряблой обвисшей шеи вас отделяет всего 1 процедура! Дополнительная информация на сайте и по телефону: 050-336-1999

Клиника д-ра Анн Гуревич на русском языке в Фейсбук


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:09
Аналитики: Эрдоган - носитель новой турецкой идентичности
15:04
Нетаниягу: Мы решительно настроены на защиту наших границ
14:55
Штурм границы в Сеуте - 150 пострадавших  
14:34
"Еш Атид" продолжает активную борьбу против движения BDS
14:24
Высокопоставленный чиновник США выразил поддержку Израилю
14:17
Импотенция Нетаниягу угрожает Израилю
14:02
Нетаниягу: противостояние с ХАМАСом - это испытание воли
13:58
Беннала говорит, что враги хотели добраться до Макрона
13:30
Иранская нация не боится Трампа, все готовы стать шахидами
13:17
Национальный закон: Кахлон включил задний ход
13:08
Молдова готова перенести посольство в Иерусалим
12:55
Снят запрет на выезд родственников турецких оппозиционеров
12:44
В Британии зафиксировали высокий уровень антисемитизма
12:32
Израиль: Работники молча терпят дискриминацию
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus