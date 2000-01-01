26.07 14:21 MIGnews.com

"Ту бе Ав" - еврейский день влюбленных

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Как всегда, в середине лета Израиль отмечает день "ТУ бе-Ав", ставший своеобразным "Днем любви" в еврейской традиции. Израильское ЦСУ, опубликовало статистические данные о том, как и когда женятся наши сограждане.Оказывается израильские мужчины любят жениться, а израильские девушки не отказывают им в этом пристрастии. Из расчета на тысячу человек населения, в еврейском секторе Израиле в брак вступают 6,2 чел., что является одним из самых высоких показателей среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).В день "ТУ бе-Ав" заключается самое большое количество свадеб в году! И труднее всего заказать зал для проведения свадебной церемонии –"хупы". Раввины ассоциации "Цохар" например, в прошлом году провели в этот день 40 свадеб, на 20% больше, чем в 2016.Дело в том, что многие молодые пары, планируя свадьбу, назначают дату, заказывают зал торжеств, фотографа, платье и костюм, но зачастую не имеют возможности и профессиональных навыков для того, чтобы самостоятельно пройти все необходимые формальности в Раввинском Суде, включая, в том числе и поиск недостающих документов для подтверждения еврейского происхождения. В довершение ко всему, лето — это пора отпусков во всех учреждениях и Раввинате тоже.И так, что же нам помогло разглядеть ЦСУ Израиля? Возраст вступления в брак в нашей стране возрастает: средний возраст еврейских женихов, "делающих это впервые", составляет 27,8 лет по сравнению 1970 годом, когда еврейские мужчины созревали для брачных уз уже в 25 лет.А что же еврейские невесты? Они, как и положено - молодые и красивые несмотря на то, что их средний возраст уже достиг 25,9 по сравнению с 21,7 в 1970 году.Увеличение брачного возраста, соответственно, привело к увеличению количества израильтян, никогда не состоявших в браке. В 2016 году в нашей стране 62 процента еврейских мужчин в возрасте 25-29 лет оставались холостяками (по сравнению с 28% в 1970 году), а количество незамужних женщин в возрасте 25-29 лет увеличились с 13% (в 1970 году) до 46%. В следствии уменьшения числа браков, доля одиноких еврейских мужчин в возрасте 45-49 лет выросла с 3% (в 1970 году) до 12% в 2016 г. А незамужних еврейских женщин в возрасте 45-49 лет стало на 8% больше (2%- 1970 г., и 10% -2016 г.).Ассоциация раввинов "Цохар" ( 500 раввинов ) выбрала одним из основных направлений своей деятельности бесплатное проведение "Хупот" для тысяч нерелигиозных пар. И, в частности, как отдельное направление, - "Цохар-леШорашим", предоставляющее бесплатную помощь в подтверждении еврейства, оформлении и подготовке документов для бракосочетания. Особенно это актуально для выходцев из стран бывшего СССР, стран Южной Америки и их детей.Именно они, обратившись в Раввинат для регистрации брака, чаще всего не имеют возможности представить необходимые документы, утерянные или не сохранившиеся при репатриации. А некоторые просто не понимают, что от них требуется в силу отсутствия опыта общения с религиозным истеблишментом. А значит… долгожданное и радостное событие – свадьба - либо откладывается на неопределённый срок, либо приходиться лететь на Кипр либо….В "Цохар-леШорашим" работают квалифицированные специалисты, которые абсолютно бесплатно и конфиденциально помогают решать проблемы с поиском недостающих документов и свидетельств.Даже если для этого приходиться лететь в срочную командировку, чтобы отыскать копию документа в архивах какого-нибудь городка, затерявшегося на карте бывшего СССР, или привезти фотографии со старого еврейского кладбища, которые, оказывается, тоже могут стать решающим свидетельством.За последние 3 года "Цохар-леШорашим" существенно улучшил эффективность своей работы. Теперь, весь процесс поиска недостающих документов и подготовки дела для рассмотрения в Раввинском Суде сократился с 3-х месяцев (в среднем) в прошлом, до одного месяца.Теперь в "Цохар-леШорашим" автоматически оформляют подтверждение еврейства в Раввинском Суде не только обратившимся, но также и всем их кровным родственникам. Так что впоследствии, им уже не приходится проходить эту процедуру при оформлении своего брака.Для обеспечения более эффективной работы "Цохар-леШорашим" организована работа филиалов в Москве, Киеве и Днепропетровске.Помимо расширения работы головного офиса в Иерусалиме, открыт дополнительный прием обращений от населения в 6 городах Израиля: Акко, Хайфа, Нацрат-Илит, Ашдод, Ашкелон и Ришон ле-Цион."Цохар-леШорашим", - это единственная в Израиле организация, которая взяла на себя организацию консультаций по оформлению брака в Раввинате и помощь в сборе, поиске и подготовке документов и свидетельств для прохождения необходимой при этом процедуры подтверждения еврейства. Организация, которая, не смотря на свою относительно короткую историю, помогла поставить еврейскую "хупу" более чем 25000 семей репатриантов.