27.06 03:10 MIGnews.com

Шарлатанка собирает пожертвования на третью грудь

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Американка Жасмин Тридевил решила лечь под нож хирурга, чтобы обзавестись третьей грудью.Об этом сообщает издание Lad Bible.История "трехгрудой" женщины прогремела на весь мир еще в 2014 году. Тогда Жасмин Тридевил (настоящее имя Алиша Эсслер, – ред) заявила, будто сделала пластическую операцию. Однако выяснилось, что женщина – обычная шарлатанка, которая привлекла внимание общественности специальным муляжом.Недавно Тридевил призналась, что не воспринимала накладную третью грудь всерьез, однако ей нравится привлекать внимание мужчин."Я жила с протезом и даже долго спала с ним, чтобы мои друзья и семья не обнаружили подделку. Я обожаю фантазию о таком типе телосложения. В этом есть что-то соблазнительное. Странные и необычные формы – это то, что меня всегда привлекало. Я поняла, что действительно хочу третью грудь, потому связалась с сотнями хирургов", – пояснила женщина.По ее словам, на проведение операции согласился лишь один специалист из Майами, однако личность доктора американка решила не раскрывать, сославшись на договор о неразглашении. Процедура обойдется Тридевил в 50 тысяч долларов при условии, что та принесет справку о психическом здоровье.На осуществление своей мечты американка попросила фанатов о финансовой помощи. По ее словам, хирург постепенно расширит костную ткань грудной клетки, чтобы вставить имплант.