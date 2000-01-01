Шарлатанка собирает пожертвования на третью грудь

Американка Жасмин Тридевил решила лечь под нож хирурга, чтобы обзавестись третьей грудью.
Об этом сообщает издание Lad Bible.
История "трехгрудой" женщины прогремела на весь мир еще в 2014 году. Тогда Жасмин Тридевил (настоящее имя Алиша Эсслер, – ред) заявила, будто сделала пластическую операцию. Однако выяснилось, что женщина – обычная шарлатанка, которая привлекла внимание общественности специальным муляжом.
Недавно Тридевил призналась, что не воспринимала накладную третью грудь всерьез, однако ей нравится привлекать внимание мужчин.
"Я жила с протезом и даже долго спала с ним, чтобы мои друзья и семья не обнаружили подделку. Я обожаю фантазию о таком типе телосложения. В этом есть что-то соблазнительное. Странные и необычные формы – это то, что меня всегда привлекало. Я поняла, что действительно хочу третью грудь, потому связалась с сотнями хирургов", – пояснила женщина.
По ее словам, на проведение операции согласился лишь один специалист из Майами, однако личность доктора американка решила не раскрывать, сославшись на договор о неразглашении. Процедура обойдется Тридевил в 50 тысяч долларов при условии, что та принесет справку о психическом здоровье.
На осуществление своей мечты американка попросила фанатов о финансовой помощи. По ее словам, хирург постепенно расширит костную ткань грудной клетки, чтобы вставить имплант.