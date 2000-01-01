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Как Израиль справится с увеличением населения? | Фото: AFP26.06 14:51   MIGnews.com

Как Израиль справится с увеличением населения?

Согласно отчету ООН, опубликованному в воскресенье, планета Земля, на которой в настоящее время проживает 7,7 миллиарда человек, должна будет справиться с дополнительными двумя миллиардами душ к 2050 году. А к концу века население составит, в общей сложности, примерно 11 миллиардов.

Об этом пишет The Times of Israel.

Данные Центрального статистического бюро указывают на то, что до 2050 года численность населения Израиля (наиболее быстро растущего государства в развитом мире), ежегодно увеличивающегося на 2%, почти удвоится с нынешних 9 миллионов до 17,6 миллиона.

Многие эксперты уверены, что это повлияет на показатель густоты населения и вызовет дополнительные проблемы, касающиеся, например, необходимости в разы увеличить масштабы жилищного строительства.

Кроме того, властям необходимо будет уделять внимание значительному увеличению числа детских садов, школ и больниц, а также придумать новые способы решения проблемы увеличения числа транспортных средств и создания новых рабочих мест.


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