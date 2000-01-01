27.06 02:18 MIGnews.com
McDonald's готовит сюрприз для вегетарианцев
McDonald's Israel, крупнейшая сеть быстрого питания в стране, уже через шесть недель представит новый продукт специально для тех, кто не употребляет в пищу продукты животного происхождения.
Об этом в среду, 26 июня, пишет портал Globes
.
Так, McDonald's пополнит свое меню блюдами для вегетарианцев, в котором ингредиенты животного происхождения заменят соей и пшеницей.
Как известно, гамбургеры, разработанные швейцарским производителем продуктов питания Nestle, уже продаются в торговых точках McDonald's в Европе.
Кроме того, такие гамбургеры продает сеть Burger King.
Полакомиться новым гамбургером под названием Big Vegan вегетарианцы пока смогут в нескольких ресторанах в Тель-Авиве.
Однако стоимость новинки пока что не озвучивалась.
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