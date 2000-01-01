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Макдональдс готовит сюрприз для вегетарианцев | Фото:27.06 02:18   MIGnews.com

McDonald's готовит сюрприз для вегетарианцев

McDonald's Israel, крупнейшая сеть быстрого питания в стране, уже через шесть недель представит новый продукт специально для тех, кто не употребляет в пищу продукты животного происхождения.

Об этом в среду, 26 июня, пишет портал Globes.

Так, McDonald's пополнит свое меню блюдами для вегетарианцев, в котором ингредиенты животного происхождения заменят соей и пшеницей.

Как известно, гамбургеры, разработанные швейцарским производителем продуктов питания Nestle, уже продаются в торговых точках McDonald's в Европе.

Кроме того, такие гамбургеры продает сеть Burger King.

Полакомиться новым гамбургером под названием Big Vegan вегетарианцы пока смогут в нескольких ресторанах в Тель-Авиве.

Однако стоимость новинки пока что не озвучивалась.


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