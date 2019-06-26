Животные в зоопарках Европы спасаются от аномальной жары
Власти призывают детей и пожилых людей оставаться дома, так как в Европе началась аномальная жара. Однако высокие температуры стали проблемой и для животных в зоопарках, которые спасаются водой и различными вкусностями.
По данным издания, в Берлине, где сейчас +34 градуса по Цельсию, работники зоопарка устраивают для слонов водные процедуры, что помогает им пережить невыносимую жару.
А вот сурикаты лакомятся кусочками льда с червями.
Других животных, включая медведей и лемуров, кормили замороженными кусочками льда с фруктами в различных зоопарках по всей Европе.
"Это означает экстремальный термический стресс. Необходимо быть очень осторожным, избегать физических нагрузок в течение дня, пребывать в тени и, конечно же, пить много жидкости", – сказал метеоролог Андреас Фридрих.