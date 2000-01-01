26.05 16:18 MIGnews.com

Минтранс разъяснил правила перевозок в автобусах

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На этой неделе в Израиле возобновляют работу автобусы, отмененные из-за чрезвычайного положения, введенного в действие для борьбы с распространением смертоносного китайского коронавируса COVID-19.Правила перевозок обнародовала пресс-служба министерства транспорта.В частности, в понедельник автобусная компания Egged сообщила, что все рейсы, включая междугородние, вернутся к работе, а специальные меры будут отменены.В соответствии с новыми директивами, междугородние автобусы смогут перевозить по 46 пассажиров, городские – до 49 и удлиненные – до 75 пассажиров.Из-за задержки возобновления работы железнодорожного транспорта до 8 июня автобусы не будут останавливаться на вокзалах. Ночные рейсы также пока что не будут курсировать.