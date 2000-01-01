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Сигалу и Депардье не нужна господдержка бизнеса в РФ 26.05 10:16   MIGnews.com

Сигалу и Депардье не нужна господдержка бизнеса в РФ

У голливудского актера Стивена Сигала нет намерений требовать от властей России господдержки как индивидуальному предпринимателю. То же самое касается французского актера Жерара Депардье.

Как рассказал агент Сигала Анар Рейбан, у него зарегистрировано ИП в России, но "он не самый бедный человек". Рейбан добавил, что такая поддержка нужна "молодым предпринимателям, в нашем случае это было бы нелогично", пишут СМИ.

Агент Депардье Арно Фрилле отметил, что у того в России также зарегистрировано ИП, но он тоже не претендует на поддержку.

Оба актера являются гражданами России.


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