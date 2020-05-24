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Министр спорта Румынии оконфузился в прямом эфире 27.05 00:18   MIGnews.com

Министр спорта Румынии оконфузился в прямом эфире

Министр по делам молодежи и спорта Румынии Ионуц Строе оконфузился во время прямой трансляции одного из телеканалов.

Чиновник должен был рассказать в эфире канала Pro X об открытии новых спортивных центров в стране. В связи с пандемией, Строе виртуально присутствовал в студии телеканала, сам же он вещал из дома. Все проходило как обычно, министр в рубашке рассказывал об изменениях в стране, как вдруг камера упала и все взгляды зрителей оказались на пару секунд прикованы к внешнему виду чиновника. Строе сидел в рубашке и нижнем белье.

Ведущий не смог сдержать эмоций и открыл рот от того, что происходит, тогда как сам чиновник сделал вид, что ничего не произошло и продолжил вещание.




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