27.05 00:18 MIGnews.com

Министр спорта Румынии оконфузился в прямом эфире

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Check out the TV presenter’s reaction when the Romanian Sports Minister’s camera slips 😂



pic.twitter.com/x8sRYO33yf — 🅹🅾🅷🅽 '🅹🅳' 🅳🅰🅻🆉🅸🅴🅻 (@JohnDalziel) May 24, 2020

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Министр по делам молодежи и спорта Румынии Ионуц Строе оконфузился во время прямой трансляции одного из телеканалов.Чиновник должен был рассказать в эфире канала Pro X об открытии новых спортивных центров в стране. В связи с пандемией, Строе виртуально присутствовал в студии телеканала, сам же он вещал из дома. Все проходило как обычно, министр в рубашке рассказывал об изменениях в стране, как вдруг камера упала и все взгляды зрителей оказались на пару секунд прикованы к внешнему виду чиновника. Строе сидел в рубашке и нижнем белье.Ведущий не смог сдержать эмоций и открыл рот от того, что происходит, тогда как сам чиновник сделал вид, что ничего не произошло и продолжил вещание.