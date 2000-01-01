26.05 16:00 MIGnews.com

"Баба Яга" открывает двери!

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Мы ждали этого долгих 2 месяца и этот день настал!27 мая ресторан "Баба Яга" распахнет свои двери и устроит грандиозный праздник открытия!Мы так соскучились по гостям за время карантина, что решили не мелочиться и отмечать новый этап нашей жизни, а также начало летнего сезона целых два дня.12 лет ресторан ежедневно открывал свои двери в одном из лучшем мест Тель-Авива, в двух шагах от моря и рынка Кармель, ну улице ХаЯркон. И теперь, после вынужденного перерыва, "Баба Яга" снова счастлива всех видеть, накормить, напоить и обогреть. Блюда средиземноморской, европейской, ашкеназской и русская кухни, большая карта вин, уютный и просторный тенистый сад, а главное - любящие своих гостей хозяева, повара, официанты.27 и 28 мая в нашем любимом ресторане мы ждем всех-всех-всех в саду гостеприимной Бабы Яги. Обещаем прекрасную атмосферу, летнее меню со свежайшими дарами моря и сезонными овощами и фруктами, живой джаз и вино в подарок - все как мы с вами любим!