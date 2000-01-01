Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Мы ждали этого долгих 2 месяца и этот день настал! | Фото:26.05 16:00   MIGnews.com

"Баба Яга" открывает двери!

Мы ждали этого долгих 2 месяца и этот день настал!

27 мая ресторан "Баба Яга" распахнет свои двери и устроит грандиозный праздник открытия!

Мы так соскучились по гостям за время карантина, что решили не мелочиться и отмечать новый этап нашей жизни, а также начало летнего сезона целых два дня.

12 лет ресторан ежедневно открывал свои двери в одном из лучшем мест Тель-Авива, в двух шагах от моря и рынка Кармель, ну улице ХаЯркон. И теперь, после вынужденного перерыва, "Баба Яга" снова счастлива всех видеть, накормить, напоить и обогреть. Блюда средиземноморской, европейской, ашкеназской и русская кухни, большая карта вин, уютный и просторный тенистый сад, а главное - любящие своих гостей хозяева, повара, официанты.

Мы ждали этого долгих 2 месяца и этот день настал! | Фото:

27 и 28 мая в нашем любимом ресторане мы ждем всех-всех-всех в саду гостеприимной Бабы Яги. Обещаем прекрасную атмосферу, летнее меню со свежайшими дарами моря и сезонными овощами и фруктами, живой джаз и вино в подарок - все как мы с вами любим!

Мы ждали этого долгих 2 месяца и этот день настал! | Фото:

На правах рекламы


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:58
ВОЗ о новом пике заболеваемости
16:41
COGAT: аннексия может привести к "волне террора"
16:22
Россию обвинили в присвоении кириллицы
16:18
Израильские ученые нашли препараты для лечения COVID-19
16:18
Минтранс разъяснил правила перевозок в автобусах
15:50
Грузовые рейсы: оттепель в израильско-турецких связях?
15:47
Моссад опубликовал отчет об усилиях по борьбе с COVID-19
15:29
Эрдоган пригрозил Израилю "гневом мусульманского мира"
15:17
Израиль: ВНП снизится "только" на 4,5%
15:11
Суд назначил дату слушаний по экстрадиции Малки Лейфер
15:08
Кубинку убили во время оргии. Ее труп - заложник для выкупа
14:47
Израиль требует расширить миротворческую миссию в Ливане
14:26
Владельцы жилья на Airbnb избавляются от недвижимости
14:18
Суд вынес решение по педофилу Малке Лейфер
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  