NETFLIX: Билл Клинтон бывал на педофильском острове Эпштейна
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон был замечен на педофильском острове осужденного за сексуальные преступления миллиардера Джеффри Эпштейна.
Этот факт раскрывается в новом документальном фильме Filthy Rich от NETFLIX, передает таблоид The Sun.
По словам Стива Скалли, который занимался обеспечением связи, он видел Клинтона, сидящего рядом с Эпштейном, на крыльце виллы на частном карибском острове Литл-Сент-Джеймс. Других гостей в то время замечено не было.
Более того, он видел еще одного полностью обнаженного гостя Эпштейна, проводящего время в окружении трех девушек топлесс. По словам Скалли, к миллиардеру приезжали и другие "важные люди".
В фильме Filthy Rich покажут, как секс-преступник использовал свое богатство и власть в "отвратительной кампании насилия".