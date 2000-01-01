26.05 12:20 MIGnews.com

СМИ сообщили о собственности и заработках Урганта

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Ведущему Первого канала Ивану Урганту есть, чем похвастаться перед публикой. Речь идет о достатке. У шоумена есть элитная недвижимость: особняк в три этажа в поселке "Горки-10" на Рублевке за $7 млн, 2 московские квартиры "Клубный дом" на Смоленском бульваре - их стоимость оценивается в $3 млн, двухъярусная квартира в башне Меркурий "Москва-Сити" за 95 млн рублей, апартаменты в Санкт-Петербурге - 40 млн рублей.Вилла на итальянском курорте Форте-Дей-Марми.Автопарк элитных иномарок: Audi A8 L, Audi Q7, два Range Rover, Land Rover Discovery, Porsche Cayenne.На Первом канале он получает - 3,2 миллиона рублей в месяц. Ургант часто ведет корпоративы и различные мероприятия - от 50 тысяч евро за вечер.