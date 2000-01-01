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Женщина из Австралии празднует годовщину свадьбы с мостом 26.05 09:58   MIGnews.com

Женщина из Австралии празднует годовщину свадьбы с мостом

Австралийская женщина, вышедшая замуж за мост, рассказала, что празднует годовщину свадьбы, сообщает thesun.

Джоди Роуз из Сиднея влюбилась в Le Pont du Diable, старинный каменный мост, построенный в 14 веке, когда она путешествовала по южной Франции в 2013 году.

Джоди, известная как миссис Пон дю Дьабл, вышла замуж за мост на службе перед 14 гостями и мэром соседнего города Сен-Жан-де-Фос.

«Я очень нервничала перед свадьбой - я чувствовала себя невестой, и это было очень, очень красиво и захватывающе», - рассказала она о своей свадьбе.

К мосту прикрепили изготовленное на заказ гигантское кольцо, чтобы обозначить его брак с Джоди.

К сожалению для Джоди, ее брак с Le Pont du Diable не признан юридически французскими властями, но она регулярно возвращается во Францию, чтобы проверить своего любовника.


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