26.05 09:58 MIGnews.com
Женщина из Австралии празднует годовщину свадьбы с мостом
Австралийская женщина, вышедшая замуж за мост, рассказала, что празднует годовщину свадьбы, сообщает thesun
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Джоди Роуз из Сиднея влюбилась в Le Pont du Diable, старинный каменный мост, построенный в 14 веке, когда она путешествовала по южной Франции в 2013 году.
Джоди, известная как миссис Пон дю Дьабл, вышла замуж за мост на службе перед 14 гостями и мэром соседнего города Сен-Жан-де-Фос.
«Я очень нервничала перед свадьбой - я чувствовала себя невестой, и это было очень, очень красиво и захватывающе», - рассказала она о своей свадьбе.
К мосту прикрепили изготовленное на заказ гигантское кольцо, чтобы обозначить его брак с Джоди.
К сожалению для Джоди, ее брак с Le Pont du Diable не признан юридически французскими властями, но она регулярно возвращается во Францию, чтобы проверить своего любовника.
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