27.05 06:36 MIGnews.com

Цукерберг получил "доктора" через 12 лет после отчисления

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Основатель Facebook Марк Цукерберг получил ученую степень в Гарвардском университете, учебу в котором он много лет назад бросил на втором курсе, говорится в сообщении, опубликованном в его профиле."Мама, я всегда говорил тебе, что вернусь и получу свою степень", – написал он.Цукерберг поступил на психологический факультет Гарварда в 2002 году, но вскоре полностью посвятил себя продвижению Facebook и оставил учебу. На сайте университета сообщается, что ему присвоили степень почетного доктора юридических наук.