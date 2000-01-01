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скриншот с видео YouTube 27.05 07:16   MIGnews.com

Лимузин Трампа не пролез в ворота дворца короля Бельгии

Служебный автомобиль президента США Дональда Трампа не смог въехать во двор королевского дворца в Брюсселе, где американского лидера принимал бельгийский король Филипп.

Такой инцидент произошел из-за того, что автомобиль Трампа под названием "Зверь"(The Beast) имеет очень толстые двери и корпус, защищающие от множества возможных попыток атаковать транспортное средство.

В итоге Трамп был вынужден пересечь двор пешком под присмотром спецслужб, передает La Libre Belgique.
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