Лимузин Трампа не пролез в ворота дворца короля Бельгии
Служебный автомобиль президента США Дональда Трампа не смог въехать во двор королевского дворца в Брюсселе, где американского лидера принимал бельгийский король Филипп.
Такой инцидент произошел из-за того, что автомобиль Трампа под названием "Зверь"(The Beast) имеет очень толстые двери и корпус, защищающие от множества возможных попыток атаковать транспортное средство.
В итоге Трамп был вынужден пересечь двор пешком под присмотром спецслужб, передает La Libre Belgique.