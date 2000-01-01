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Черные автомобили признали самыми популярными в мире | Фото: Thinkstock27.05 05:33   MIGnews.com

Черные автомобили признали самыми популярными в мире

Автомобили, окрашиваемые в черный цвет, признаны наиболее популярными в мире. Такие данные приводит агентство MyCarCheck.

В частности, по подсчетам аналитиков на второй позиции находятся модели серебристого тона и металлического оттенка. Третье место в ТОП-5 отведено белому и синему цветам. Замыкает список наиболее востребованных тонов серый глянцевый.

Эксперты уточняют, что при составлении рейтинга учитывались поисковые запросы пользователей, посещающих специализированные торговые ресурсы.

Среди всего количества запросов, определяемого за 100%, 22,6% пришлись на модели черного цвета. Запросы по серебристому цвету отмечены на уровне 20,9%, синего – 16,89%.

Параллельно отмечено, что потенциально востребованные модели изначально окрашиваются в черный, красный и серебристый цвета, именно так поступили высшие менеджеры Audi при выпуске модели ТТ в 2000 году.
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