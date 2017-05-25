Носки Джастина Трюдо стали "гвоздем" саммита НАТО

На неофициальной встрече глав стран НАТО в Брюсселе премьер-министр Канады Джастин Трюдо показал весьма необычный (хотя и повседневный) элемент своего гардероба - носки с логотипом Альянса. Фото опубликовала в своем Instagram канцлер Германии Ангела Меркель.
"Крутые носки, Джастин Трюдо! Премьер-министр Канады с гордостью представляет свое новое приобретение на встрече НАТО в Брюсселе", - говорится в сообщении под фото.
Любопытно, что носки Трюдо "засветились" и в другом ракурсе - на встрече с главой британского правительства Терезой Мэй. На опублиокванной фотографии видно, что носки у Трюдо разного цвета: один розовый, другой голубой.