27.05 00:41 MIGnews.com

Носки Джастина Трюдо стали "гвоздем" саммита НАТО

Публикация от Angela Merkel (@bundeskanzlerin) Май 25 2017 в 10:54 PDT

Публикация от Justin Trudeau (@justinpjtrudeau) Май 25 2017 в 1:21 PDT

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На неофициальной встрече глав стран НАТО в Брюсселе премьер-министр Канады Джастин Трюдо показал весьма необычный (хотя и повседневный) элемент своего гардероба - носки с логотипом Альянса. Фото опубликовала в своем Instagram канцлер Германии Ангела Меркель."Крутые носки, Джастин Трюдо! Премьер-министр Канады с гордостью представляет свое новое приобретение на встрече НАТО в Брюсселе", - говорится в сообщении под фото.Любопытно, что носки Трюдо "засветились" и в другом ракурсе - на встрече с главой британского правительства Терезой Мэй. На опублиокванной фотографии видно, что носки у Трюдо разного цвета: один розовый, другой голубой.Голубой носок Трюдо продемонстрировал в своих live stories в Instagram.