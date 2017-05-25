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Носки Джастина Трюдо стали `гвоздем` саммита НАТО | Фото: @bundeskanzlerin/Instagram27.05 00:41   MIGnews.com

Носки Джастина Трюдо стали "гвоздем" саммита НАТО

На неофициальной встрече глав стран НАТО в Брюсселе премьер-министр Канады Джастин Трюдо показал весьма необычный (хотя и повседневный) элемент своего гардероба - носки с логотипом Альянса. Фото опубликовала в своем Instagram канцлер Германии Ангела Меркель.


"Крутые носки, Джастин Трюдо! Премьер-министр Канады с гордостью представляет свое новое приобретение на встрече НАТО в Брюсселе", - говорится в сообщении под фото.

Любопытно, что носки Трюдо "засветились" и в другом ракурсе - на встрече с главой британского правительства Терезой Мэй. На опублиокванной фотографии видно, что носки у Трюдо разного цвета: один розовый, другой голубой.




Голубой носок Трюдо продемонстрировал в своих live stories в Instagram.
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