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Священник лишился сана за знакомства с женщинами в интернете | Фото: Fatima Flores/Flickr26.05 15:16   MIGnews.com

Священника лишили сана за знакомство с женщинами в интернете

Шведский лютеранский священник, разместивший объявление о поиске пары на сайте знакомств, лишен сана Церковью Швеции, сообщает издание Local.

По информации издания, Церковь Швеции считает данный сайт знакомств "порнографическим". В анкете священник написал, что ищет "хозяйку, друга, секс-партнера, любовницу, супругу, девушку или пару для купания голышом". Фотографии и информация анкеты также позволяли заключить, что автор заявки на сайте знакомств носит священнический сан.

​Епархия северо-восточного города Стренгнес сочла поведение священника "неподобающим". "

Он был лишен сана и не может больше быть священником", — приводит издание заявление пресс-секретаря епархии Мириам Арребек.

Как сообщается, сам священник объяснял свое поведение тем, что чувствовал себя одиноким после недавнего расставания и переезда в новый город.
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