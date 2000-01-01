26.05 15:16 MIGnews.com

Священника лишили сана за знакомство с женщинами в интернете

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Шведский лютеранский священник, разместивший объявление о поиске пары на сайте знакомств, лишен сана Церковью Швеции, сообщает издание Local.По информации издания, Церковь Швеции считает данный сайт знакомств "порнографическим". В анкете священник написал, что ищет "хозяйку, друга, секс-партнера, любовницу, супругу, девушку или пару для купания голышом". Фотографии и информация анкеты также позволяли заключить, что автор заявки на сайте знакомств носит священнический сан.​Епархия северо-восточного города Стренгнес сочла поведение священника "неподобающим". "Он был лишен сана и не может больше быть священником", — приводит издание заявление пресс-секретаря епархии Мириам Арребек.Как сообщается, сам священник объяснял свое поведение тем, что чувствовал себя одиноким после недавнего расставания и переезда в новый город.