26.05 23:05 MIGnews.com

Умерла "королева кашемира" Лаура Биаджотти

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В Риме на 74-м году жизни скончалась Лаура Бьяджотти – знаменитый итальянский модельер, известная во всем мире как "королева кашемира". Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на дочь дизайнера.По данным СМИ, у дизайнера случился сердечный приступ после чего последовала остановка сердца.Биаджотти была одним из первых итальянских дизайнеров, покоривших мировой рынок.С начала 1980-х годов занялась созданием духов: в 1982 году был выпущен аромат Laura, в 1986 – Night, в 1988 – Roma, в 1992 году – Venezia.Она открыла около 600 модных магазинов своего бренда по всему миру, в том числе в Москве и Пекине. В 1995 году приняла участие в модном показе в Кремле, продемонстрировав коллекцию, выполненную из кашемира.Ее называли "королевой кашемира". Кроме того, Биаджотти, кроме одежды и духов, выпускала солнцезащитные очки.