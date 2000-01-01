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Мексиканский зоопарк показал гостям детенышей редкого тигра | Фото:26.04 23:22   MIGnews.com

Мексиканский зоопарк показал гостям детенышей редкого тигра


Зоопарк La Pastora в северной Мексике, расположенный в муниципалитете Гваделупе, показал гостям трех детенышей редкого белого бенгальского тигра в четверг впервые после их рождения 26 марта.

Об этом в пятницу, 26 апреля сообщает портал Doordarshan.

Два мальчика и одна девочка уверено дефилировали перед посетителями рядом со своей мамой - тигрицей по имени Ванилла.

Генеральный директор зоопарка Роберто Чаваррия сказал, что рождение голубоглазых тройняшек бенгальского тигра стало важным вкладом в их коллекцию. Он отметил, что их зоопарк также спасает животных от вымирания.

Как известно, белые тигры - это генетическая разновидность более известных оранжевых бенгальских тигров.

От 5 000 до 7 000 тигров живут в дикой природе, по сравнению с 1 000 000 в начале 20-го века.

Браконьерство, вырубка лесов и чрезмерная охота на этот вид кошачьих значительно повлияли на их численность в последние годы.


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