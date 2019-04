26.04 13:25 MIGnews.com

Слушание по делу Харви Вайнштейна могут провести в тайне

Важное досудебное слушание по делу о сексуальных домогательствах скандального продюсера Харви Вайнштейна может быть засекречено, если судья вынесет решение против новостных организаций, борющихся за сохранение зала суда открытым.Об этом в пятницу, 26 апреля сообщает The Times of Israel И адвокаты продюсера, и сторона обвинения попросили провести закрытое слушание в пятницу, которое будет касаться стратегии судебного разбирательства и потенциальных свидетелей.В прокуратуре заявили, что они хотят защитить право Вайнштейна на справедливое судебное разбирательство и скрыть личность женщин, которые обвинили киномагната в домогательствах.Адвокаты Вайнштейна говорят, что освещение новостей может испортить состав жюри.Представители The Associated Press, The New York Times и других СМИ должны предстать перед судьей Джеймсом Берком, прежде чем он вынесет окончательное решение.