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Найдено продолжение романа `Заводной апельсин` 27.04 01:09   MIGnews.com

Найдено продолжение романа "Заводной апельсин"


Фонд английского писателя Энтони Берджесса нашел незаконченное продолжение его романа "Заводной апельсин" - под название "The Clockwork Condition", что можно перевести как "Заводное состояние".

Неоконченная рукопись, в которой автор исследует панику, последовавшую за выходом экранизации его романа, хранилась среди работ, оставленных Берджесом в 1970-х годах в его же доме в Италии, неподалеку от Рима. Когда в 1993 году писатель умер, дом продали, а архив перешел Фонду Берджесса в Манчестере, где книгу и нашли.

В рукописи около 200 страниц текста. Сам писатель называл ее "главным философским высказыванием о состоянии современного человека", пишет The Guardian.

В архиве также нашли около 40 неопубликованных рассказов автора, которые, как надеется директор фонда писателя, однажды удастся обнародовать.


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