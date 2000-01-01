Фонд английского писателя Энтони Берджесса нашел незаконченное продолжение его романа "Заводной апельсин" - под название "The Clockwork Condition", что можно перевести как "Заводное состояние".
Неоконченная рукопись, в которой автор исследует панику, последовавшую за выходом экранизации его романа, хранилась среди работ, оставленных Берджесом в 1970-х годах в его же доме в Италии, неподалеку от Рима. Когда в 1993 году писатель умер, дом продали, а архив перешел Фонду Берджесса в Манчестере, где книгу и нашли.
В рукописи около 200 страниц текста. Сам писатель называл ее "главным философским высказыванием о состоянии современного человека", пишет The Guardian.
В архиве также нашли около 40 неопубликованных рассказов автора, которые, как надеется директор фонда писателя, однажды удастся обнародовать.