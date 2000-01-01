Определена самая счастливая нация в ЕС

Самой счастливой нацией Евросоюза признаны ирландцы, а вот румыны – наиболее несчастными, свидетельствуют результаты Евробарометра – социологической службы ЕК.
Так, 97% опрошенных ирландцев считают себя счастливыми - самый высокий процент в ЕС, где средний показатель - 83%. Последнюю строчку в рейтинге счастливых стран заняла Румыния - 59%.
Ирландцы лидируют в категории здоровья – 92% считают себя здоровыми, а в среднем по ЕС – 78%.
Во всех странах, кроме Дании, более 60% заявили, что власти следует принять меры для сокращения этих разногласий.
Европейцы считают, что их жизнь справедлива, и у них есть равные возможности. Однако среди стран ЕС наблюдают значительные несоответствия. 81% датчан заявили, что имеют равные возможности, и только 18% греков верят в то же самое.
Опрос проводился в декабре 2017 года. В 28 странах-членах ЕС было опрошено 28 031 человек.