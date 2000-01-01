26.04 20:30 MIGnews.com

Армен Джигарханян перенес инфаркт и впал в кому

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Армен Джигарханян попал в одну из больниц российской столицы из-за проблем с сердцем. Где именно он находится, не сообщается.Как передает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах, у 82-летней легенды советского кино и театра инфаркт.На данный момент Джигарханян находится в коме. Врачи подключили его к к аппарату искусственного дыхания.Со ссылкой на медиков Рен ТВ передает, что его состояние оценивается как средней тяжести.По предварительной информации Джигарханян проведет в больнице несколько дней.