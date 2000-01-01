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Армен Джигарханян перенес инфаркт и впал в кому 26.04 20:30   MIGnews.com

Армен Джигарханян перенес инфаркт и впал в кому

Армен Джигарханян попал в одну из больниц российской столицы из-за проблем с сердцем. Где именно он находится, не сообщается.

Как передает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах, у 82-летней легенды советского кино и театра инфаркт.

На данный момент Джигарханян находится в коме. Врачи подключили его к к аппарату искусственного дыхания.

Со ссылкой на медиков Рен ТВ передает, что его состояние оценивается как средней тяжести.

По предварительной информации Джигарханян проведет в больнице несколько дней.
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