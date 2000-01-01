Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Раввином Кнессета может стать женщина | Фото: zeevveez/Flickr26.04 17:55   MIGnews.com

Раввином Кнессета может стать женщина

Отставка, в которую раввин Кнессета Александр Хохман уйдет через несколько месяцев, вынудила израильский парламент искать ему замены. В результате объявленного тендера раввином Кнессета впервые может стать женщина.

Должность раввина Кнессета связана преимущественно с соблюдением кашрута на кухнях парламента, наблюдением за его синагогами, религиозными службами, установкой и слежением за целостностью мезуз, а также продажей хамеца (квасного) перед Песахом.

Изначально главным условием для соискателей было предоставление раввинского сертификата от Главного раввината, что автоматически лишало женщин права участвовать в отборе на работу, поскольку главный раввинат не допускает их до экзаменов.

Это, само собой, разгневало правозащитников, которые обратились к генеральному директору Кнессета Альберту Сахаровичу и юрисконсульту парламента Эялю Инону, назвав тендер дискриминационным и нарушающим положение о равных возможностях Закона о занятости.

Кнессет согласился с тем, что подобное требование дискриминирует женщин, и Инон уведомил Реформистское движение о том, что первый тендер был отозван и в скором времени будет опубликован новый, который позволяет участвовать в отборе и женщинам.

Вместо требования о сертификате раввина соискатели теперь должны будут предоставить документ о получении степени бакалавра и сертификат инспектора по кашруту от главного раввината, который только за последние несколько лет получили сотни женщин. Это в полной мере удовлетворило правозащитников.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:57
В Моссаде появился первый шпион-ортодокс
18:50
Лапид в Бундестаге: запретите Хизбаллу, остановите террор
18:49
Полиция в Лоде сняла десятки незаконных камер  
18:43
Торговцев пристающих к туристам в Египте будут штрафовать
18:36
Израильское изобретение позволило инвалиду пробежать марафон
17:28
"Арабы, ручкающиеся с Израилем, позорят мусульман"
17:14
Левые в Испании подали жалобу на израильское посольство
16:28
Штром на юге: унесло автобус с детьми-харедим, 9 пропали
16:11
Китай: мы подготовились к провокациям США
15:19
Финляндия опровергла информацию об отмене базовых выплат
15:02
Турция: 13 оппозиционных журналистов приговорили к тюрьме
14:11
Наводнения на юге, в Эйлате обрушилась крыша отеля  
14:02
Пентагон заявил о создании помех устройствам США в Сирии
13:51
Иордания лишит гражданства Аббаса и других чиновников
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus