26.04 17:55 MIGnews.com

Раввином Кнессета может стать женщина

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Отставка, в которую раввин Кнессета Александр Хохман уйдет через несколько месяцев, вынудила израильский парламент искать ему замены. В результате объявленного тендера раввином Кнессета впервые может стать женщина.Должность раввина Кнессета связана преимущественно с соблюдением кашрута на кухнях парламента, наблюдением за его синагогами, религиозными службами, установкой и слежением за целостностью мезуз, а также продажей хамеца (квасного) перед Песахом.Изначально главным условием для соискателей было предоставление раввинского сертификата от Главного раввината, что автоматически лишало женщин права участвовать в отборе на работу, поскольку главный раввинат не допускает их до экзаменов.Это, само собой, разгневало правозащитников, которые обратились к генеральному директору Кнессета Альберту Сахаровичу и юрисконсульту парламента Эялю Инону, назвав тендер дискриминационным и нарушающим положение о равных возможностях Закона о занятости.Кнессет согласился с тем, что подобное требование дискриминирует женщин, и Инон уведомил Реформистское движение о том, что первый тендер был отозван и в скором времени будет опубликован новый, который позволяет участвовать в отборе и женщинам.Вместо требования о сертификате раввина соискатели теперь должны будут предоставить документ о получении степени бакалавра и сертификат инспектора по кашруту от главного раввината, который только за последние несколько лет получили сотни женщин. Это в полной мере удовлетворило правозащитников.