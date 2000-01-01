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Ученые доказали, что диетические продукты вызывают ожирение | Фото: Thinkstock28.04 15:14   MIGnews.com

Ученые доказали, что диетические продукты вызывают ожирение

Некоторые "диетические" продукты оказались более опасными, чем их "жирные" аналоги, так как содержат много сахара и вызывают необратимые изменения в работе печени и мозга, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Physiology & Behavior.

"Многие "обезжиренные" диетические продукты содержат в себе много сахара и маскируются под здоровую пищу, используя яркие упаковки и красивые названия. На самом деле они так же сильно вредят печени, как и жирная еда, и в неменьшей степени способствуют развитию ожирения", — заявил Кшиштоф Чая (Krzysztof Czaja) из университета Джорджии в Атенсе (США).

В последние десятилетия на прилавках магазинов появилось множество продуктов и напитков, которые производители называют "диетическими" и которые якобы не содержат жиров или сахара. Их появление и реклама никак не замедлили темпов распространения эпидемии ожирения по миру, и к 2030 году, как ожидают ученые, от лишнего веса будет страдать больше трети жителей стран развитого мира.

Чая и его коллеги решили выяснить, почему так происходит, и стали наблюдать за жизнью нескольких групп крыс. Часть грызунов они кормили обычной пищей, а других — высококалорийной жирной едой или диетическими продуктами с большой долей углеводов и почти полным отсутствием жира.

Через месяц после начала эксперимента ученые взвесили крыс, измерили доли жира и мускулов в их теле и проверили все остальные жизненные показатели, в том числе состав микрофлоры, содержимое крови и предрасположенность разных частей тела к воспалениям.

Как оказалось, никаких различий в работе организма у животных, питавшихся жирной пищей и "диетической" едой с большим количеством сахара, фактически не было. И те и другие стали набирать вес, жир начал накапливаться в печени. Но в мозге и кишечнике крыс на диете ученые зафиксировали множество следов хронических воспалений. Ничего подобного в теле тех животных, которые ели нормальную сбалансированную пищу, не происходило.

Как отмечает ученый, отказ от подобной диеты не приводил к исчезновению очагов воспалений, что говорит о том, что такие эффекты являются или необратимыми, или очень долгосрочными. По мнению биолога, это связано с тем, что переход на "диетическое" питание заметно изменил состав микрофлоры кишечника крыс, сделав ее более склонной вызывать воспаления.

"Что больше всего беспокоит: все эти эффекты возникали в теле крыс, которые ели "нормальное" количество калорий, сопоставимое с тем, сколько съедали грызуны из контрольной группы. Оказалось, что при употреблении "диетической" пищи организм вырабатывает жир в два раза эффективнее, чем во всех других случаях. Иными словами, крысам нужно было в два раза меньше калорий на такой диете, чтобы потолстеть так же сильно, как их сородичам, употреблявшим жирную пищу", — заключает Чая.
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