26.04 23:33 MIGnews.com

Николас Кейдж сломал ногу на съемках

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Американский актер Николас Кейдж травмировался на съемках нового фильма "211", которые в настоящее время проходят в Болгарии, передает Maritsa. По информации издания, причиной травмы актера стал неудачно выполненный трюк.Известно, что актер был доставлен в столичную клинику при Военно-медицинской академии. Медики после осмотра посоветовали Кейджу сделать операцию.Актер также проконсультировался со своим личным врачем, после чего было принято решение переправить его в США. К настоящему времени он уже вылетел в Лос-Анджелес.Фильм "211", в котором снимается Николас Кейдж, посвящен истории о полицейском, который расследует вооруженное ограбление банка.