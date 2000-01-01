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Николас Кейдж сломал ногу на съемках | Фото: Gerald Geronimo/Flickr26.04 23:33   MIGnews.com

Николас Кейдж сломал ногу на съемках

Американский актер Николас Кейдж травмировался на съемках нового фильма "211", которые в настоящее время проходят в Болгарии, передает Maritsa. По информации издания, причиной травмы актера стал неудачно выполненный трюк.

Известно, что актер был доставлен в столичную клинику при Военно-медицинской академии. Медики после осмотра посоветовали Кейджу сделать операцию.

Актер также проконсультировался со своим личным врачем, после чего было принято решение переправить его в США. К настоящему времени он уже вылетел в Лос-Анджелес.

Фильм "211", в котором снимается Николас Кейдж, посвящен истории о полицейском, который расследует вооруженное ограбление банка.
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