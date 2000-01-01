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27.04 01:11   MIGnews.com

Автомобили ВМW возглавили рейтинг "ненужных"

Автомобили германского концерна BMW AG возглавили рейтинг автомобилей, с которыми владельцы расстаются в первый год после покупки, сообщает аналитическое агентство iSeeCars.

Специалисты проанализировали около 24 млн продаж в 2015 и 2016 года. Они искали новые машины, которые в период от четырех месяцев до года с момента продажи вновь оказывались на рынке.

Выяснилось, что более половины таких автомобилей произведены в Германии, а первые два места заняли BMW третьей и пятой серий – 8% и 7,1% соответственно.

Третье место Mercedes-Benz C-Class – 6,1% от перепроданных автомобилей. В первую пятерку вошли Nissan Note (4,0%) и Dodge Dart (3,9%).

В список также попали BMW X3, BMW 4-series, Mercedes E-Class, Chrysler 200 и Subaru WRX.
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