27.04 02:20 MIGnews.com
Topshop выпустили полностью прозрачные пластиковые брюки
Британский модный бренд Topshop удивляет покупателей неординарными вещами. И если недавно марка выпустила джинсы с прозрачными вставками, то сейчас компания двинулась дальше.
В магазинах Topshop появились абсолютно прозрачные штаны
с карманами.
Покупатели не оценили новинку и были категоричны в высказываниях: "Прозрачные пластиковые джинсы. Topshop, у тебя все хорошо?", "Разве это все еще джинсы, если они сделаны из пластика?"
"Джинсы" стоят около $100 долларов.
Topshop выпустили полностью прозрачные пластиковые брюки
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