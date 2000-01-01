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Topshop выпустили полностью прозрачные пластиковые брюки 27.04 02:20   MIGnews.com

Topshop выпустили полностью прозрачные пластиковые брюки

Британский модный бренд Topshop удивляет покупателей неординарными вещами. И если недавно марка выпустила джинсы с прозрачными вставками, то сейчас компания двинулась дальше.

В магазинах Topshop появились абсолютно прозрачные штаны с карманами.

Покупатели не оценили новинку и были категоричны в высказываниях: "Прозрачные пластиковые джинсы. Topshop, у тебя все хорошо?", "Разве это все еще джинсы, если они сделаны из пластика?"

"Джинсы" стоят около $100 долларов.

Topshop выпустили полностью прозрачные пластиковые брюки

Topshop выпустили полностью прозрачные пластиковые брюки
Topshop выпустили полностью прозрачные пластиковые брюки
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