Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












День Независимости Израиля в лесах и парках ЕНФ-ККЛ | Фото: ЕНФ-ККЛ26.04 10:15   MIGnews.com

День Независимости Израиля в лесах и парках ЕНФ-ККЛ

Как и каждый год, лесники Еврейского Национального Фонда - Керен Каемет ле-Исраэль готовят леса и парки к приему сотен тысяч отдыхающих в День Независимости. Леса и парки, оборудованные местами для пикника, кемпингами, велодорожками, прогулочными тропинками, приспособлениями для людей с ограниченными возможностями уже готовы к приему десятков тысяч семей, там проведена генеральная уборка и проверка исправности всех объектов.

В День Независимости лесники ЕНФ-ККЛ будут находиться в местах массового отдыха и раздавать бесплатно мешки для мусора. Они будут объяснять отдыхающим правила пожарной безопасности и важность поддержания чистоты природы.

Рами Зарицкий, ответственный за пожарную безопасность в ЕНФ-ККЛ, отмечает по этому поводу: "Я хочу вновь и вновь подчеркнуть важность соблюдения правил пожарной безопасности. Каждый год от пожаров у нас погибают десятки гектаров леса. Во многих случаях причиной пожара становятся халатность и беспечность отдыхающих".

Правила пожарной безопасности на лоне природы:

- разводить огонь разрешается только в специально оборудованных для этого местах;
- разводя огонь, следует учитывать направление и силу ветра;
- нельзя оставлять не потушенные угли. Следует погасить огонь, а потом засыпать угли землей или песком;
- в случае возникновения пожара следует немедленно позвонить по телефону 102 и немедленно эвакуировать всех людей в безопасное место;
- запрещается использование бензина и других горючих веществ для розжига огня;
- нельзя перекрывать или загромождать проезд, предназначенный для пожарного транспорта.

ЕНФ-ККЛ желает всему народу Израиля веселого и радостного Дня Независимости!
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:34
Марин Ле Пен хочет запретить халяль и ритуальный убой скота
09:55
Евреи Германии предлагают отправлять беженцев в концлагеря
09:43
Шарапова вернется на корт после дисквалификации за мельдоний
09:32
США устанавливают в Южной Корее новые элементы ПРО THAAD
09:16
Израиль: рост цен на жилье остановился
08:55
В ПА объявили всеобщую забастовку
08:45
Китай построил и спустил на воду свой первый авианосец  
08:09
Два мальчика взорвались в Негеве
07:30
Израильтяне довольны своей культурной жизнью
07:19
Энергетический кризис в Газе может стать началом новой войны
07:14
Израиль: Армия поощряет курение
07:11
Иранская провокация в Персидском заливе
06:43
В зоопарке Калькильи медведь оторвал руку 9-летнему ученику
06:26
Жители центра Израиля жаловались на "невозможное зловоние"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus