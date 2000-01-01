26.04 10:15 MIGnews.com

День Независимости Израиля в лесах и парках ЕНФ-ККЛ

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Как и каждый год, лесники Еврейского Национального Фонда - Керен Каемет ле-Исраэль готовят леса и парки к приему сотен тысяч отдыхающих в День Независимости. Леса и парки, оборудованные местами для пикника, кемпингами, велодорожками, прогулочными тропинками, приспособлениями для людей с ограниченными возможностями уже готовы к приему десятков тысяч семей, там проведена генеральная уборка и проверка исправности всех объектов.В День Независимости лесники ЕНФ-ККЛ будут находиться в местах массового отдыха и раздавать бесплатно мешки для мусора. Они будут объяснять отдыхающим правила пожарной безопасности и важность поддержания чистоты природы.Рами Зарицкий, ответственный за пожарную безопасность в ЕНФ-ККЛ, отмечает по этому поводу: "Я хочу вновь и вновь подчеркнуть важность соблюдения правил пожарной безопасности. Каждый год от пожаров у нас погибают десятки гектаров леса. Во многих случаях причиной пожара становятся халатность и беспечность отдыхающих".Правила пожарной безопасности на лоне природы:- разводить огонь разрешается только в специально оборудованных для этого местах;- разводя огонь, следует учитывать направление и силу ветра;- нельзя оставлять не потушенные угли. Следует погасить огонь, а потом засыпать угли землей или песком;- в случае возникновения пожара следует немедленно позвонить по телефону 102 и немедленно эвакуировать всех людей в безопасное место;- запрещается использование бензина и других горючих веществ для розжига огня;- нельзя перекрывать или загромождать проезд, предназначенный для пожарного транспорта.ЕНФ-ККЛ желает всему народу Израиля веселого и радостного Дня Независимости!