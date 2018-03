26.03 23:27 MIGnews.com

Джордж Клуни свел Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В то время, как Анджелина Джоли готовится к своему 4-му бракосочетанию, Брэд Питт предпочел вернуться к своей первой жене.Об этом в понедельник, 26 марта пишет New Idea.С начала марта западные СМИ сообщают о том, что Питт и Джен снова вместе, но до последнего времени это было лишь предположение.Однако сейчас обложки журналов запестрели фотографиями целующейся парочки. Так на обложке журнала Star Magazine красуется фото целующихся актеров, а заголовок гласит: "Они снова вместе!".По словам информатора издания, Джордж Клуни был первым. Кто позвонил Брэду Питту, когда разваливался его брак с Энджи."После того, как Джен и Джастин Теру объявили о своем разводе, он уговорил Брэда выйти с ней на контакт и дать их отношениям еще один шанс", – поделился информатор.Как пишет New Idea, Брэд и Дженнифер впервые за долгое время встретились на одной из вечеринок, посвященных церемонии Оскар в Беверли-Хиллз."Планировалось потом поехать в дом Джен, выпить на ночь, но, конечно, Джордж просто подвез туда Брэда. Вечер, который они провели вместе, был расслабленным и тихим. Они вспоминали прошлое и много смеялись. Это как старые добрые времена, но еще лучше", – указал источник.Кроме того, как пишет New Idea, Клуни недавно обмолвился своим друзьям, что очень рад, что Питт с Энистон снова сошлись."Джордж всегда терпеть не мог Анджелину, ему очень не нравилось, как она контролировала Брэда на протяжении их брака. Ему нравились Брэд и Джен вместе, и он был подавлен, когда они разошлись – особенно когда узнал, что это произошло из-за Энджи, о которой он никогда не слышал ничего хорошего", – добавил собеседник издания. Пока представитель Клуни не подтвердил этих слухов