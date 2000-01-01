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Джордж Клуни свел Брэда Питта и Дженнифер Энистон | Фото:26.03 23:27   MIGnews.com

Джордж Клуни свел Брэда Питта и Дженнифер Энистон

В то время, как Анджелина Джоли готовится к своему 4-му бракосочетанию, Брэд Питт предпочел вернуться к своей первой жене.

Об этом в понедельник, 26 марта пишет New Idea.

С начала марта западные СМИ сообщают о том, что Питт и Джен снова вместе, но до последнего времени это было лишь предположение.

Однако сейчас обложки журналов запестрели фотографиями целующейся парочки. Так на обложке журнала Star Magazine красуется фото целующихся актеров, а заголовок гласит: "Они снова вместе!".
Джордж Клуни свел Брэда Питта и Дженнифер Энистон | Фото:
По словам информатора издания, Джордж Клуни был первым. Кто позвонил Брэду Питту, когда разваливался его брак с Энджи.

"После того, как Джен и Джастин Теру объявили о своем разводе, он уговорил Брэда выйти с ней на контакт и дать их отношениям еще один шанс", – поделился информатор.

Как пишет New Idea, Брэд и Дженнифер впервые за долгое время встретились на одной из вечеринок, посвященных церемонии Оскар в Беверли-Хиллз.

"Планировалось потом поехать в дом Джен, выпить на ночь, но, конечно, Джордж просто подвез туда Брэда. Вечер, который они провели вместе, был расслабленным и тихим. Они вспоминали прошлое и много смеялись. Это как старые добрые времена, но еще лучше", – указал источник.

Кроме того, как пишет New Idea, Клуни недавно обмолвился своим друзьям, что очень рад, что Питт с Энистон снова сошлись.

"Джордж всегда терпеть не мог Анджелину, ему очень не нравилось, как она контролировала Брэда на протяжении их брака. Ему нравились Брэд и Джен вместе, и он был подавлен, когда они разошлись – особенно когда узнал, что это произошло из-за Энджи, о которой он никогда не слышал ничего хорошего", – добавил собеседник издания. Пока представитель Клуни не подтвердил этих слухов
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