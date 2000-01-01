26.03 18:12 MIGnews.com

В Южной Корее начали продавать мороженное против похмелья

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В Южной Корее начали продавать мороженное против похмелья под названием " Gyeondyo-bar", что в переводе означает "держись". Об этом сообщает Highsnobiety."Gyeondyo-bar облегчит жизнь тех, кому нужно утром идти на работу с тяжелой головой. Наше мороженое спасает от последствий ночных застолий – и вам больше не придется страдать весь день от ужасного похмелья", - утверждают изобретатели.Отмечается, что для удовлетворения своих вкусовых рецепторов и борьбы с алкогольной интоксикацией, мороженное сверху покрывают фруктовой оболочкой со вкусом грейпфрута, а внутри оно содержит сок из плодов конфетного дерева, целебные свойства которых открыли еще в XVII веке. С тех пор их начали использовать для лечения похмелья.