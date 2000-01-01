26.03 17:01 MIGnews.com

Количество евреев и мусульман на реке Иордан стало поровну

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На территории от побережья Средиземного моря до реки Иордан проживает равное количество евреев и мусульман. Об этом свидетельствуют последние данные, опубликованные Центральным статистическим бюро в понедельник, 26 марта.Сообщается, что по состоянию на 2016 год в Израиле проживает 6, 44 млн. евреев и 1,5 млн. мусульман. В то же время на территории Иудеи и Самарии насчитывается 5 млн. мусульман (не считая арабских жителей Восточного Иерусалима – ред.).Поэтому в общей сложности 6,5 млн. мусульман проживает от побережья Средиземного моря до реки Иордан, тем самым почти сравнив количество евреев, проживающих там.Представитель гражданской администрации Ури Мандес заявил, что за время после заключения Норвежских соглашений, арабское население Самарии возросло примерно с 1 млн. до 3 млн. человек.В то время как еврейское население возросло со 100 тысяч до 400 тысяч человек.