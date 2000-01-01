27.03 02:20 MIGnews.com

В Inside the Games рады, что монарх запустит марафон

Поделиться

Все по теме

Комментарии

22 апреля, в 10:00 утра по местному времени Елизавета II нажмет на специальную кнопку, а это будет сигналом для начала забега.Председатель оргкомитета соревнований Джон Сперлинг Inside the Games сообщил, что для организации – это большая честь, что ее Величество королева приняла предложение дать старт Лондонскому марафону.По его словам, это очень важно, ведь 110 лет назад олимпийский марафон 1908 года открывала принцесса Мэри – бабушка королевы.В 2018 году в марафоне примут участие около 40 тыс. спортсменов. Как известно, Лондонский марафон входит в шестерку крупнейших марафонов в мире наряду с соревнованиями в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне, Токио и Берлине.