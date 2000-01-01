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Королева Елизавета II кнопкой запустит Лондонский марафон 27.03 02:20   MIGnews.com

В Inside the Games рады, что монарх запустит марафон

22 апреля, в 10:00 утра по местному времени Елизавета II нажмет на специальную кнопку, а это будет сигналом для начала забега.

Председатель оргкомитета соревнований Джон Сперлинг Inside the Games сообщил, что для организации – это большая честь, что ее Величество королева приняла предложение дать старт Лондонскому марафону.

По его словам, это очень важно, ведь 110 лет назад олимпийский марафон 1908 года открывала принцесса Мэри – бабушка королевы.

В 2018 году в марафоне примут участие около 40 тыс. спортсменов. Как известно, Лондонский марафон входит в шестерку крупнейших марафонов в мире наряду с соревнованиями в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне, Токио и Берлине.
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