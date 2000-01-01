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Британцам написали руководство, как вести себя в РФ и Китае 27.03 01:20   MIGnews.com

Британцам написали руководство, как вести себя в РФ и Китае

Британский Центр по защите нацинфраструктуры (CPNI) создал для работников крупных компаний брошюру под названием "Smart traveler". Отметим, CPNI находится под юрисдикцией британской службы контрразведки MI5. В руководстве изложены советы для тех, кто находится в зарубежной командировке в КНР или в РФ.

Бизнесмены не должны употреблять алкоголь в чрезмерном количестве, играть на деньги и обменивать что-либо на черном рынке.

Есть и запрет на флирт и онлайн-знакомства, так как, это может привести к выдаче важной информации, пишет Новости РФ.

Бизнесменам советуют "не выглядеть как турист", не участвовать в акциях и не находиться съемочных площадках, а также активно менять распорядок дня.

Конфиденциальные разговоры запрещено вести в общественных местах. Также, по возвращении CPNI советует своим гражданам сменить пароли от аккаунтов соцсетей и почтовых ящиков.
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