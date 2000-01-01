Британцам написали руководство, как вести себя в РФ и Китае
Британский Центр по защите нацинфраструктуры (CPNI) создал для работников крупных компаний брошюру под названием "Smart traveler". Отметим, CPNI находится под юрисдикцией британской службы контрразведки MI5. В руководстве изложены советы для тех, кто находится в зарубежной командировке в КНР или в РФ.
Бизнесмены не должны употреблять алкоголь в чрезмерном количестве, играть на деньги и обменивать что-либо на черном рынке.
Есть и запрет на флирт и онлайн-знакомства, так как, это может привести к выдаче важной информации, пишет Новости РФ.
Бизнесменам советуют "не выглядеть как турист", не участвовать в акциях и не находиться съемочных площадках, а также активно менять распорядок дня.
Конфиденциальные разговоры запрещено вести в общественных местах. Также, по возвращении CPNI советует своим гражданам сменить пароли от аккаунтов соцсетей и почтовых ящиков.