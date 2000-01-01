26.03 07:10 MIGnews.com

Валерий Меладзе. Как всегда теплые чувства и эмоции

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6 апреля в Израиле начинаются гастроли Валерия Меладзе.Один из самых романтичных певцов и самых популярных исполнителей российской эстрады представит в нашей стране свою новую юбилейную программу. В Ашдоде, Хайфе и Тель-Авиве прозвучат самые популярные композиции любимого артиста, а также совершенно новые песни.Когда речь идет о Валерии Меладзе и о его концертных выступлениях, и зрители, и критики едины в своем восприятии: безупречный стиль, музыкальная стилистика, неподражаемая манера поведения и общения со зрителем, яркие инструментальные решения аранжировок – все это просто завораживает с первых аккордов представления до его триумфального завершения.Сегодня уже трудно это представить, но впервые широкая публика услышала его мягкий высокий и одновременно глубокий голос 20 лет назад – написанная его братом, очень необычная для эстрады лирическая композиция "Не тревожь мне душу, скрипка" мгновенно стала хитом и принесла своему исполнителю звание "Открытие года"…Сегодня Заслуженный артист России Валерий Меладзе живет в особенный период: совсем недавно он отпраздновал свой 50-летний юбилей, и 20 лет прошло с момента выхода первого альбома певца "Сэра", куда вошла и судьбоносная "Скрипка".За эти годы Валерий Меладзе стал лауреатом многих эстрадных конкурсов и обладателем престижных наград в мире популярной музыки. На сегодняшний день он уверенно входит в десятку самых популярных и востребованных российских исполнителей. На счету артиста десять альбомов, он многократный лауреат музыкальных премий.При этом, Валерий останется самим собой, он всегда ведет себя свободно и искренне по отношению к зрителю. Он радует всех своим чистым и неповторимым пением, даря поклонникам теплые чувства и искренние эмоции, взамен получая громкие аплодисменты, охапки цветов, благодарные улыбки, восхищенные любящие глаза зрителей и подпевающие любимым песням переполненные залы. А исполнительскую манеру певца все также характеризуют очаровательная мужская харизма, энергия, романтизм, лиричность и тонкий вкус.Итак, Валерий Меладзе в Израиле отметит свой юбилей. В связи с этим, певец обещает для своей публики действительно большую и особенную юбилейную программу, в которую вошли самые известные и совсем еще новые песни исполнителя, каждая из которых является отдельным рассказом о любви. Израильского зрителя ждет настоящий праздник романтической музыки, каждая нотка которой дышит верой в чудо, преклонением перед женщинами и большой искренней любовью - счастливой, несбыточной, манящей и желанной… В своей уникальной неподражаемой манере Валерий Меладзе вновь споет и расскажет об истинных глубоких чувствах.Израильские поклонники таланта Валерия Меладзе знают: каждая из его песен представляет целую историю – иногда печальную, иногда – полную надежд, иногда – окрыленную счастьем. Однако каждый раз – красивую, нежную, трепетную и искреннюю. И только Валерий может рассказать эти истории так, как никто другой. Его голос широкого диапазона и редкого тембра придает каждой песне неподдельную страстность, наполняет каждую строчку невероятной экспрессией. Мелодия всех композиций - лирична, романтична и трогательна, а тексты проникновенны, мелодичны и чувственны.Искренняя манера исполнения певца, бархатный тембр его голоса, невероятное обаяние из года в год привлекают к артисту все большее число поклонников. В своих песнях он, словно талантливый художник, рисует все оттенки любви, раскрывая перед слушателями ее многоликость, таинственность и красоту.Израильские концерты Валерия Меладзе с его новой юбилейной программой состоятся:6 апреля, в четверг, в 20.00 – в Ашдоде (Центр сценических искусств);7 апреля, в пятницу, в 20.00 - в Хайфе ("Театрон ха-Цафон");8 апреля, в субботу, в 20.00 - в Тель-Авиве (Театр "Гешер", зал "Нога").Посмотреть видео:https://www.youtube.com/watch?v=tIgldNjuhBchttps://www.youtube.com/watch?v=VKK_bEKECscОрганизатор гастролей - компания YM Production под руководством Марка Юрика. Билеты - в кассе "Браво" - *3221 или на www.bestbravo.co.il.