26.03 07:14 MIGnews.com

Ежегодная экономия для каждой израильской семьи

Поделиться

Все по теме

Комментарии

"Селком Triple": домашний телефон + интернет + "Селком TV" = 149 шек.Ежегодная экономия для каждой израильской семьи - 3500 шек.Интернет (провайдер + инфраструктура), домашний телефон и телевидение – от одной компании.Пакет "Селком TV" включает в себя популярные каналы на русском языке."Селком" является первым и единственным на израильском рынке коммуникаций, кто предлагает своим клиентам Triple - три вида услуг от одной компании: телевидение, домашняя телефонная линия, интернет-провайдер и интернет-инфраструктура.Беспрецедентная цена - всего 149 шекелей в месяц.Пакет включает интернет со скоростью до 40 МБ и неограниченное количество внутренних звонков на мобильные и городские телефоны страны.Как было раньше:До того, как "Селком" представил новую услугу, клиентам коммуникационного рынка приходилось платить сотни шекелей в месяц за различные телекоммуникационные пакеты услуг, средняя цена которых доходила до 439-и шекелей ежемесячно.Клиенты, желающие присоединиться к тройному пакету, должны были также добавить услуги интернет-провайдера, который нес за собой дополнительные расходы.Согласно исследованию Geocartographia - 96% израильтян предпочли бы иметь дома весь спектр услуг интернета - провайдера и инфраструктуру от одной компании и обслуживаться в едином сервисном центре.Как стало сейчас:Впервые клиенты могут выбрать полный пакет услуг связи с самой привлекательной в стране ценой. Все услуги: домашний телефон + интернет (провайдер и инфраструктура) + "Селком TV" – от одной компании и с единым центром обслуживания клиентов."Селком TV" - формула успехаНапомним, "Селком" совершил революцию на телевизионном рынке, когда предложил цену 99 шек. в месяц. На рынке, где в среднем раньше платили за телевидение 320 шек. в месяц, клиенты "проголосовали ногами": более 122 тысяч семей присоединились к «Селком TV» за прошедшее время – все они экономят серьезные суммы в год. Только в четвертом квартале 2016 года к «Селком TV» присоединились 12 тысяч новых клиентов.В последнее время число русскоязычных израильтян, которые пожелали иметь доступ к качеству, комфорту и цене «Селком TV» значительно выросло. Идя навстречу желаниям русскоязычных клиентов, компания расширила свой пакет каналами на русском языке."Селком TV" теперь включает в себя 20 каналов на русском языке: "Первый канал Всемирная сеть", "РТР-Планета", RTVi, "Россия-24", "1+"1. В пакете киноканалы – "Бестселлер", "Дом Кино", "Телеклуб", "Наше кино". Развлекательные: "Юмор ТВ", "Планета HD" и "Телекафе", ностальгический канал Время, Детские каналы – "Карусель" и "Мульт". Музыкальные - Music Box Russia,"Музыка Первого", Music Box , "Шансон ТВ".9 Канал также включен в пакет «Селком TV».Контент «Селком TV» постоянно расширяется.Каналы на русском языке будут бесплатными первые полгода, затем их можно просматривать за дополнительную плату в размере 29 шек в месяц.Что же включает в себя пакет «Селком TV» за 99 шекелей?"Селком TV" за 99 шекелей в месяц включает в себя декодер (мимир) с возможностью записи каналов Catch up (эта опция автоматически записывает и сохраняет в подразделе "Прошедшая неделя" лучшие программы 2 и 10-го каналов, которые вы не успели посмотреть, - без дополнительной оплаты) и полный каталог каналов VOD. Так же есть прямой выход в социальные сети и youtube простым нажатием кнопки на пульте. Так же в пакет услуг входит пользование аппликацией "Селком TV" для двух пользователей портативных мобильных устройств (смартфонов или планшетов). Таким образом, с помощью "Селком TV" вы получаете приставку (декодер) со встроенным стримером, превращающим ваш телевизор в смарт-тв, с возможностью просмотра на экране как обычных программ, так и всего интернет-контента, сериалов и фильмов с любых сайтов, видео из youtube и тд. Техподдержка осуществляется круглосуточно.Каналы для всех: Самые популярные каналы Израиля доступны в прямой трансляции на "Селком TV" среди них ивритоязычные каналы "Идан плюс" - 1, 2,10, 23, 99, 33, также спортивные каналы: 5 канал, 5 канал Gold, 5 канал Live, 5 канал Sport HD и 5 канал plus, One HD, а также такие каналы, как 9 канал, 24 канал, 20 канал, канал израильских сериалов, каналы марафонов (марафон фильмов, марафон сериалов, марафон детских программ, марафон для самых маленьких, марафон израильских сериалов, марафон живых концертов HD) - все это в качестве HD.Дополнительные спортивные каналы: спортивные каналы 1 и 2: Английская, Испанская и Итальянские Лиги, Израильская Высшая Лига и другое доступны как премиум-каналы HD за дополнительную плату.Международные каналы: на "Селком TV" доступны такие высококачественные международные каналы, как National Geographic, Sony, BBC Worldwide, CBS, Fox Business HD, Travel Channel, Food Network, Fine Living One HD, CNN HD, Viva, Viva + и так далее.Бесплатная VOD библиотека: насчитывающая тысячи часов популярных фильмов, сериалов (в том числе, российских) и передач, международных и израильских - без дополнительной оплаты, в HD качестве. Все новые фильмы, поступающие в библиотеку, имеют опцию профессионального дублирования на русский язык.-"Селком" произвела революцию цен в каждом израильском доме, - говорит Генеральный директор "Селком" Нир Штерн, - после большого успеха "Селком TV" на телевизионном рынке, которым долгое время "правил" дуумвират, мы изменили ситуацию с ценами и на рынке коммуникаций. Израильский потребитель, наконец, дождался конкуренции на этом рынке – и может теперь экономить тысячи шекелей в год на информационных услугах, которые ему нужны.Услуга "Селком Triple" за 149 шек. в месяц включает: интернет скоростью до 40 МВ плюс "Селком TV" плюс домашний телефон с неограниченным количеством внутренних звонков на мобильные и городские телефоны страны - дополнительная оплата в 20 шек. в месяц, начиная со второго года. Интернет (провайдер + инфраструктура), домашний телефон и телевидение – от одной компании и с одним сервис-центром.Какими компаниями на рынке коммуникаций клиенты довольны больше всего?Исследования рынка показывают, что клиенты «Селком TV» полностью удовлетворены уровнем представляемых услуг. И, с момента запуска, к «Селком TV» присоединились более 122 тысяч семей.Что же вызывает недовольство у клиентов на рынке коммуникаций?1. Высокая стоимость (80,2%)2. Обслуживание в разных сервис центрах (76,4%)3. Необходимость заключать договора с интернет-провайдером и поставщиком инфраструктуры в двух разных компаниях (74,5%)4. В случае поломки не понятно, кто должен производить ремонт – интернет-провайдер или поставщик инфраструктуры (70,9%)Высокая стоимость:91,9% клиентов думают, что они слишком много платят за их телевидениеПлатежи не прозрачные:54% клиентов «HOT» и «Yes» не в курсе, что они дополнительно платят за обслуживание VOD71% клиентов «HOT» и «Yes» не в курсе, что они дополнительно платят за декодерhttps://www.cellcomtv.co.il/russian