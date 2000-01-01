Проведение онлайн вебинаров

Вебинары удобны для слушателей и выгодны для организаторов. Проводить их могут все, кто готов поделиться знаниями.
Преимущества организации вебинаров
Приобретение или подтверждение статуса эксперта в глазах аудитории;
Повышение доверия, так как слушатели видят и слышат спикера;
Получение обратной связи, знаний об актуальных проблемах аудитории;
Большой охват при малых вложениях;
Привлечение новых клиентов, партнеров, сотрудников и т.д.
Запись может (в зависимости от темы) долго сохранять актуальность. Опубликуйте ее на YouTube, чтобы привлекать новую аудиторию, или продавайте, получая прибыль.
Если участие платное, вебинар не только окупиться, но и принесет доход.
Вебинар предполагает какие-то бонусы участникам (скидки, промокоды и пр.), чем они активно пользуются, а потом могут стать постоянными клиентами.
Как провести вебинар
Организовать онлайн-конференцию не так сложно, как кажется. Но нужно помнить, что это – прямой эфир, поэтому нужно готовиться и не надеяться на импровизацию.
Подготовка
Прежде всего, нужно определиться с целью и целевой аудиторией, на основе этого разработать план и содержание. Важно правильно рассчитать время. Материалов должно быть столько, чтобы не торопясь их рассказывать, успеть ответить на вопросы слушателей.
Избегайте «воды» и лишней саморекламы. Ваша цель – PR, но слушатели пришли за знаниями и ответами на вопросы. Экспертность и желание помочь будут лучшей рекламой, чем море неподкрепленных слов о выгодах обращения к вам.
Подготовьте презентацию. Важно, чтобы слайды хорошо читались, поэтому не нужно писать много текста и делать мелкий шрифт. Слайды не дублируют речь, а подкрепляют. В них уместны примеры, точные данные и юмор. На первом слайде укажите название и время проведения вебинара, на последнем –контакты.
Для спикера нужен хороший микрофон, который нужно протестировать, чтобы не было шумов.
Найдите помощника, который будет решать технические вопросы, модерировать чат.
Выбор площадки
Для проведения вебинара понадобиться виртуальная «комната». Их аренду предлагают многие площадки. Выбирать нужно по вместимости и техническим характеристикам. Почитайте отзывы в интернете: если пишут, что постоянно бывают сбои, выкидывает участников и т.д., лучше присмотреться к другому варианту. Тем более что цена не велика. Должна быть запись, так как ее принято выкладывать в общий доступ или продавать.
Продвижение
Создайте рекламные посты и баннеры и разместите их:
на своем сайте;
в социальных сетях;
у партнеров;
в e-mail рассылке.
Хорошо работают розыгрыши, конкурсы и другие стимулирующие интерес методы.
Проведение
Не читайте заготовленный текст. Это заметно. Лучше опираться на презентацию и память.
Неуверенность и напряженность спикера видны аудитории. Пришедшие на вебинар ожидают увидеть перед собой эксперта, поэтому постарайтесь расслабиться.
Выключите все сторонние приложения на время трансляции, так как ваш экран будут все видеть.
Если качество видео страдает, выключите камеру.
У вас наверняка многократно спросят, будет ли выложена запись и презентация, поэтому ответ на этот вопрос лучше закрепить в чате.
Заранее решите, как будете реагировать на чат: отвечать на все вопросы в конце, делать паузы для этого после логических блоков и т.д. Читать чат и говорить сложно, так как он отвлекает, да и не все в нем по теме. Попросите помощника модерировать сообщения.
Вебинар должен быть интерактивным. Публикуйте в чате ссылки, проводите опросы, давайте задания, устраивайте миниконкурсы.