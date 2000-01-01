27.02 07:06 MIGnews.com

Отец Меган Маркл: она оскорбила народ и Елизавету II

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Отец Меган Маркл заявил, что его дочь оскорбила королева Елизавета II и весь британский народ, пишет издание Daily Mail.75-летний Томас Маркл обвинил Меган Маркл и ее супруга принца Гарри в оскорблении королевской семьи, после запрета на использование торговой марки Sussex Royal."Меган и Гарри меня сейчас очень возмущают", - объяснил он. "Не думаю, что у них есть право использовать слово Royal (королевский).""Не думаю, что они имели право так говорить с королевой", - добавил Томас Маркл, американец, живущий в Мексике. "По-моему, это оскорбление королевы и британского народа."Он добавил, что Меган сначала перестала общаться с ним, потом с другими родственниками, а теперь со своей британской семьей. 19 февраля королева Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать торговую марку Sussex Royal.