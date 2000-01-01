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В Португалии создали фигуру Роналду из шоколада 27.02 00:07   MIGnews.com

В Португалии создали фигуру Роналду из шоколада

Умелец из Португалии создал шоколадную фигуру футболиста Криштиану Роналду в полный рост.

Хорхе Кардозу (автор фигуры) представил своего "шоколадного футболиста" в рамках карнавала в Оваре, округ Авейру в Португалии.

Кардозу рассказал, что у него на создание фигуры ушло порядка 200 часов.

По окончанию карнавала статую выставят в музее Роналду на острове Мадейра. Реакция самого звездного форварда пока неизвестна.




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