27.02 00:07 MIGnews.com
В Португалии создали фигуру Роналду из шоколада
Умелец из Португалии создал шоколадную фигуру футболиста Криштиану Роналду в полный рост.
Хорхе Кардозу (автор фигуры) представил своего "шоколадного футболиста" в рамках карнавала в Оваре, округ Авейру в Португалии.
Кардозу рассказал, что у него на создание фигуры ушло порядка 200 часов.
По окончанию карнавала статую выставят в музее Роналду на острове Мадейра. Реакция самого звездного форварда пока неизвестна.
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