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Компания Вайнштейна обанкротилась после секс-скандалов | Фото:27.02 05:34   MIGnews.com

Компания Вайнштейна обанкротилась после секс-скандалов

Основанная братьями Харви и Робертом Вайнштейнами продюсерская компания Weinstein Co. в ближайшие дни планирует подать заявление о банкротстве.

Об этом в понедельник, 26 февраля сообщает The Times of Israel.

О банкротстве было решено объявить после срыва переговоров о продаже компании. Одной из возможных причин срыва переговоров с инвесторами считается иск генпрокурора штата Нью-Йорк к Weinstein Co.

"Хотя мы признаем, что такой исход является крайне нежелательным для наших сотрудников, наших кредиторов и пострадавших, у совета директоров нет выбора," - заявили в компании.

По мнению прокурора, продажа компании оставила бы тех, кто пострадал от сексуальных домогательств и других нарушений со стороны Вайшнтейнов, без справедливой компенсации. При этом прокурор не требовал запретить или приостановить продажу продюсерской компании.

Сумма сделки с Weinstein Co. составила бы порядка 500 млн долларов с учетом долга, оцениваемого в 225 млн долларов.

Напомним, скандал разгорелся после того, как газета The New York Times опубликовала расследование о домогательствах со стороны Вайнштейна, основанное на интервью с шестью женщинами.

После выхода этой статьи о домогательствах продюсера сообщили и другие пострадавшие, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Ума Турман.

Сам Вайнштейн отверг обвинения, однако решил пройти курс лечения от сексуальной зависимости. При этом супруга продюсера уже подала на развод, заявив, что ее "сердце разрывается от боли".
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